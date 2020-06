Luana Piovani dá detalhes de como está sendo a guarda compartilhada com Scooby

A política de corte de gastos da Globo acaba de fazer uma nova vítima. Depois de Miguel Falabela , Zeca Camargo e outros, chegou a vez de Camila Pitanga. Segundo a coluna de Patrícia Kogut, a emissora não renovou o contrato da atriz e apresentadora.

Divulgação/Instagram/@caiapitanga Camila Pitanga não será contrata da Globo a longo prazo









































A negociação com a estrela, que era de longo prazo, agora passa a ser por obra. Com isso, Pitanga deixa de figurar como “prata da casa” e poderá escolher seus projetos. Ainda segundo a coluna, Camila não apresentará a próxima temporada do “Superbonita” no GNT. A direção do canal negocia o posto com Taís Araújo.

Pitanga estreou na Globo na série “Sex Appeal” em 1993 e de lá para cá protagonizou diversas novelas e séries da emissora. Atualmente, Camila está confirmada para a segunda temporada de “Aruanas”, série da Globoplay. As gravações começaram no início do ano, mas, precisaram ser interrompidas por conta do novo coronavírus.

Divulgação Camila Pitanga em “Sex Appeal” de 1993