Luan, sertanejo que agrediu a mãe, se pronuncia sobre briga

Gutierrez Jose, que usa o nome artístico de Luan, foi flagrado agredindo a mãe. O vídeo rodou as redes sociais

Gutierrez Jose, que usa o nome artístico de Luan, se pronunciou após ser flagrado agredindo a mãe, identificada como Andreia. O rapaz explicou que ela bebeu demais e acabou se descontrolando. O cantor, que forma dupla com Marco, relatou ainda que prestou socorro à matriarca.

O rapaz deu a sua versão ao Fofocalizando. De acordo com o programa, o sertanejo explicou que sua mãe estava bebendo demais e que ele e sua namorada tentaram controlar Andreia “de todas as maneiras”, já que ela estava muito agitada.

Luan disse que, quando falou um pouco mais firme, ela partiu para cima dele. O cantor declarou que eles saíram direto para o hospital e que Andreia está bem. Os dois estão conversando normalemente. O artista contou que se arrepende da atitude, mas disse que foi um “reflexo para se defender”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)



Após um vídeo do cantor sertanejo Luan, que faz dupla com Marco, vir à tona no Balanço Geral, da Record TV, agredindo a própria mãe, durante uma discussão no último sábado (4/11), em Goiânia, Goiás, a matriarca usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Identificando-se apenas como Andréia, ela se culpou pela agressão que sofreu.

“A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida, aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis”, completou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Guapó e, de acordo com o delegado André Veloso, Luan e sua mãe já foram chamados informalmente para prestar esclarecimentos na delegacia, porém não compareceram. Agora, os dois serão intimados formalmente para dar prosseguimento na investigação.

Ainda segundo Veloso, a genitora deve passar pelo exame de corpo de delito: “Tendo em vista que o crime de lesão corporal contra a mulher, no caso a mãe, é de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da manifestação ou do querer da vítima para que a polícia haja”. As informações são do G1.