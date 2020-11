Luan Santana quer fazer carreira internacional em 2021

Divulgação Luan Santana

De acordo com o colunista Leo Dias, entre os principais planos do cantor Luan Santana para 2021 está o lançamento de sua carreira internacional, além de novas músicas com pegada mais animais. O cantor garantiu a Dias que não vai abandonar o tom romântico, mas que vai inserir canções mais animadas no repertório. Ele já estaria compondo em espanhol.

“Agora, solteiro , vai mudar um pouquinho as composições, pois a música reflete o que estamos sentindo. Vou seguir sempre cantando o amor, mas quero lançar umas músicas mais animadas, para cima também. Acho que é uma coisa que o público merece até para quando acabar essa pandemia. Músicas bem para cima, para trazer muita alegria”, disse Luan para o colunista.

Luan já estaria negociando com uma gravadora internacional e compondo músicas em espanhol. “Ano que vem vai ser ainda de mais trabalho. Vou conciliar lançamentos aqui no Brasil com o início da carreira lá fora. Estamos trabalhando muito para que tudo dê certo. Estou muito feliz”.

No último sábado, 28, Luan gravou uma homenagem para os caminhoneiros. A música “Armadura de um guerreiro” deverá ser lançada em meados de dezembro. “Me vejo muito nessas pessoas, de certa fora a nossa vida se cruza.

Viajei muitos anos pela estrada e, a estrada sempre vai estar presente em mim. Minha vida é cantar pelo Brasil, cada dia em um lugar e sei bem como é a saudade que sentimos de casa e de nossa família. É uma honra representar a classe com essa música que fiz de todo coração para eles”.