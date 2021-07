The Music Journal Brazil Luan Santana: “Morena” entra para o TOP 100 Global do Spotify

A recente faixa Morena , do cantor sertanejo Luan Santana , entrou no TOP 100 Global do Spotify . No último fim-de-semana, single apareceu na 97ª posição , com mais de 1 milhão de plays.

Para um artista entrar no TOP 100, o Spotify contabiliza os plays de uma faixa em todos os países onde o single está disponível.

Morena, disponível na plataforma digital pela Sony Music , já havia conquistado a sexta posição nos charts do Spotify no Brasil e Portugal.