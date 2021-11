Instagram Luan Santana leva nova namorada para mergulhar em Angra dos Reis





Romance no mar! Luan Santana está passando uns dias em Angra dos Reis, na Costa Verde, com a nova namorada, Izabela Cunha, e aproveitou esta terça-feira de sol para levá-la para mergulhar.





O cantor é fã de mergulho, e agora está apresentando sua paixão para amada. Antes de pular na água, Izabela ganhou um beijinho na boca de Luan. Que amor!

O sertanejo assumiu publicamente o romance com a estudante de Moda mineira, de 25 anos, no início do mês. Na ocasião, ele contou como pediu a jovem em namoro e revelou que os dois já planejam até casamento e filhos.

“Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco”, disse ele, em entrevista à revista CARAS.