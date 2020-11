Marcelo de Assis Luan Santana lança “Um Grito entre as Cinzas” em apoio à proteção ao Pantanal

O cantor e compositor Luan Santana lançou nesta quinta-feira (12) o clipe Um Grito entre as Cinzas , de sua autoria em parceria com Matheus Marcolino. A faixa, já disponível nas plataformas digitais, foi composta especialmente para ser tema do movimento O Pantanal Chama , idealizado pelo artista com a realização da LS Music , Ideas Produções Artísticas e SOS Pantanal.

O clipe de Um Grito entre as Cinzas tem assinatura de Bruno Fioravanti e traz produção de Gabriel Lolli. A estreia aconteceu com exclusividade no canal National Geographic e em seguida no canal oficial de Luan Santana no YouTube do cantor. Em paralelo, o site da NatGeo contará com uma página dedicada ao tema, na qual o público poderá acessar informações sobre o Pantanal e saber de que forma pode ajudar.

O rendimento decorrente às visualizações do clipe terão a sua renda destinada ao projeto O Pantanal Chama e ao instituto SOS Pantanal , que atua na conservação e defesa do bioma e tem agido de forma efetiva na recuperação dos estragos causados pelas queimadas dos últimos meses.

Luan Santana chegou a viajar até Corumbá (MS) para acompanhar de perto os estragos causados pelas queimadas no Pantanal. Na visita, sob as lentes do cineasta Gui Dalzotto , ele escolheu o local onde acontecerá a sua live , no dia 22 de novembro das 17h às 21h.

“Quis ver com os meus próprios olhos como está a situação. Fiquei tão impactado em me deparar com aquele paraíso assim, todo cinza, como uma cena de filme de guerra. Eu até entendo que a gente mora longe e se sinta pouco afetado por tudo isso que está acontecendo. Sabemos que bichos morreram, que área gigantesca foi devastada, mas, às vezes, a gente não entende como isso pode afetar a vida da gente. A minha visita hoje é para descobrir essas respostas. E lutar para que muitos possam me ajudar”, afirma.

Assista ao clipe: