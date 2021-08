Lúcia Agostinho Lua Nova em Leão: saiba qual área da sua vida é indicada para novos projetos

Neste domingo, 8 de agosto, às 10h49, temos a Lua adentrando em sua fase Nova em Leão! Isso significa que é momento de termos mais força para um novo ciclo, para recomeços, para colocar em prática os nossos desejos.

A Lua Nova, por si só, é a Lua que nos traz as energias necessárias para que plantemos as nossas sementes, fazendo crescer o que temos como objetivo.

Já o signo de Leão, em que a Lua Nova acontece, é o signo que exala criatividade, auto expressão e poder pessoal. Portanto, temos com essa Lua uma oportunidade maravilhosa de usarmos nossa criatividade e nossos dons a favor dos projetos que queremos começar.

Além do Sol e da Lua em Leão, temos também neste signo o planeta Mercúrio , que rege a nossa mente e a nossa comunicação. Então, é momento de buscarmos ideias diferentes para nossos objetivos, usando também a comunicação para sermos vistas, mostrando todo o nosso potencial.

Como a Lua Nova em Leão acontece em desafio com Urano em Touro, é preciso tomar cuidado para que no meio do caminho não nos fixemos demais em alguma ideia, de forma a nos sentirmos até superiores. E, no final das contas, ao invés de usar a criatividade para mudanças positivas, ficamos paradas no mesmo lugar.

Descubra qual área da sua vida está favorável para novos projetos.

Faça seu mapa astral para saber seu ascendente e, de acordo com ele, verifique qual o setor da sua vida pode ter um up com as energias da Lua Nova em Leão.

Áries: projetos que pedem maior autoconfiança/área dos filhos.

projetos que pedem maior autoconfiança/área dos filhos. Touro: área familiar.

área familiar. Gêmeos: estudos e novas informações.

estudos e novas informações. Câncer: área financeira.

área financeira. Leão: projetos individuais.

projetos individuais. Virgem: objetivos espirituais.

objetivos espirituais. Libra : projetos sociais/relações de amizade.

: projetos sociais/relações de amizade. Escorpião: objetivos na carreira.

objetivos na carreira. Sagitário: ideais e filosofias de vida/viagens.

ideais e filosofias de vida/viagens. Capricórnio: tudo o que precisa de transformação.

tudo o que precisa de transformação. Aquário: relações próximas.

relações próximas. Peixes: saúde/rotina e tarefas no trabalho.

Texto: Lucia Agostinho, astróloga

Instagram: @lucia_agostinho

