Lúcia Agostinho Lua Minguante em Sagitário

Dia 5/3, às 22h30, teremos a Lua Minguante em Sagitário.

Lua Minguante fala de recolhimento, de atenção às emoções. É hora de você analisar seu último ciclo pra entender o que te deu frutos e foi positivo pra sua experiência e o que, de repente, você precisa ajustar porque os frutos que cresceram não foram exatamente o que você esperava. É momento de olhar pra si com mais atenção, percebendo como estão as suas emoções.

Lua Minguante em Sagitário pede também pra que você perceba se, dentro de você, existem emoções como desesperança, falta de fé. O quanto você vem acreditando em você mesma e naquilo que está fazendo? Suas emoções são emoções encorajadoras, buscadoras, otimistas? Ou você está nutrindo emoções pessimistas? Se ainda existe qualquer sentimento de falta de fé em seu coração, é momento deixar com que vão embora.

LUA CONJUNTA COM O NODO SUL E EM DESAFIO COM SOL, VÊNUS E NETUNO EM PEIXES

Esta Lua Minguante se torna ainda mais especial por conta destes aspectos.

Nodo Sul, um ponto extremamente carmico, junto da Lua nos mostra que, desta vez, temos a oportunidade de nos libertarmos de crenças e falsas verdades que nos atrapalham em relação aos nossos maiores objetivos, o que traz a evolução carmica, evolução da alma. Lua e Nodo Sul em desafio com os planetas que estão em Peixes, indicam que é importante ser realista com tudo aquilo que se tem como objetivo. Precisamos sonhar, mas sonhar com pé no chão. Sem deixar com que ilusões e irrealidades tomem conta de nossos ideais. É preciso acreditar nos sonhos e acreditar que você vai alcançar tudo aquilo que deseja, mas, em suas escolhas, é importante saber escolher aquilo que realmente vai te levar aonde você precisa chegar.

RITUAL PARA A LUA MINGUANTE

• separe um momento tranquilo do seu dia. Este ritual pode ser feito até dia 11/3.

• prepare um banho de limpeza com alecrim e arruda: pegue as ervas frescas e macere com a mão, em um pouco de água fria, até que as ervas se desmanchem.

• acenda uma vela palito branca em um pires e peça proteção de seus mentores e da espiritualidade

• em um papel, escreva tudo aquilo que você precisa deixar ir embora, sobretudo o que faz com que você perca a fé, a esperança. Coloque o papel embaixo do pires com a vela.

• faça o banho de limpeza: depois de seu banho normal, misture o preparado com as ervas com um pouco de água do chuveiro, e mentalizando as energias negativas indo embora, despeje i banho do pescoço para baixo

• depois que a vela apagar, queime o papel com cuidado, jogue as cinzas no lixo, se sobrar

TEXTO: Lucia Agostinho | Astróloga, Cartomante e Terapeuta Holística

INSTAGRAM: @lucia.fortunica

