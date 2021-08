Lúcia Agostinho Lua Minguante em Gêmeos: xiu, é momento de silenciar!

Na madrugada do dia 30 de agosto, às 4h13, a Lua entrará em sua fase Minguante, no signo de Gêmeos. A Lua Minguante traz energias de recolhimento. É momento de olhar para si e perceber quais foram os erros e acertos das últimas semanas, do último ciclo. É momento de autoanálise.

Sendo Gêmeos o signo que trata das ideias e da comunicação, esta Lua Minguante pede o silêncio, o recolher também do comunicar. É preciso silenciar a fala para silenciar a mente.

Temos aqui uma oportunidade maravilhosa de deixar ir embora ideias e pensamentos que já não nos fazem bem, que já não têm conexão com aquilo que estamos construindo.

A Lua Minguante acontece em um aspecto muito positivo com Saturno em Aquário, indicando que também teremos a oportunidade de avaliar as informações que chegam até nós por meio de outras pessoas, com a finalidade de perceber o quanto estas informações estão favorecendo nossos projetos, ou não.

Este aspecto da Lua com Saturno, somado ao fato de a Lua estar em conjunção com Lilith e Nodo Norte, também traz a possibilidade da autoavaliação, para que possamos entender se, na maneira como estamos nos comunicando, existe preocupação com o outro e se também estamos sendo verdadeiras em relação ao que comunicamos.

Para aproveitar melhor as energias da Lua Minguante em Gêmeos, aqui vai uma dica de um banho especial.

Você vai precisar de:

3 pedras de sal grosso

1 ramo de alecrim

1 ramo de manjericão

Como fazer:

Em um recipiente, coloque dois dedos de água e as folhas do alecrim e do manjericão.

Vá macerando as folhas com a mão, até que se desfaçam na água.

Coloque as 3 pedras de sal grosso.

Depois do banho normal, misture a água de ervas com a água do chuveiro e faça o banho do pescoço para baixo, pedindo para que este ciclo se finalize da melhor maneira e você possa estar renovada e consciente para o próximo ciclo.

Texto: Lucia Agostinho, astróloga

Instagram: @lucia_agostinho

