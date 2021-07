Lúcia Agostinho Lua Crescente em Libra: foco nas relações

No dia 17 de julho, a Lua chegará em sua fase Crescente , às 7h10, no signo de Libra . A Lua Crescente indica a expansão e o crescimento de projetos. É momento de continuarmos olhando nossos objetivos e desejos com carinho, prosseguindo nas ações para realizá-los, para que eles possam crescer cada vez mais.

O signo em que a Lua Crescente acontece, Libra, é o signo dos relacionamentos, das relações próximas. Sendo assim, esta fase lunar favorece as boas relações, aquelas relações em que você se sente equilibrada, em harmonia com o outro e com o universo. E aqui não estamos falando apenas de relações amorosas, mas de todo o tipo de relacionamento, incluindo sociedades, parcerias, projetos em conjunto, etc. Por isso, é hora de estar com quem nos faz bem, com quem favorece a nossa expansão.





A Lua Crescente acontece em um aspecto bastante positivo com Vênus e Marte, que estão em Leão, e Netuno, que está em Peixes. Este aspecto traz intuição para sabermos definir melhor quais são as pessoas que vão ao encontro do nosso crescimento, então estar alerta à intuição é importante.

Também há outro aspecto, desta vez desafiador, entre Lua e Plutão, mostrando que de nada adianta as pessoas ao seu redor serem positivas se você não sabe lidar com as suas próprias emoções para aproveitar essas boas relações.

Por fim, não podemos nos esquecer de que Libra é o signo que rege o amor e a conquista. Então, para aquelas que estão em busca de um novo amor ou mesmo em busca de apimentar a relação, este é um ótimo momento!

Você viu?

Vou deixar aqui uma dica de banho para você aproveitar as energias desta Lua e atrair amor!