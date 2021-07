Lúcia Agostinho Lua Cheia em Aquário: agir para o coletivo

Nesta sexta-feira, 23 de julho, às 23h36, a Lua chega na fase Cheia, em Aquário. A Lua Cheia traz forças de consolidação de objetivos, mostrando que é momento de colheita daquilo que estamos plantando neste ciclo.

Esta é a fase de você analisar quais são os frutos que você está colhendo. Eles são positivos? São exatamente o que você plantou? E, ainda, se não percebe que está colhendo frutos, é importante ter consciência de que, muito provavelmente, você deixou de plantar.

A Lua Cheia acontecendo em Aquário, o signo das relações sociais, indica que é preciso refletir sobre o quanto, em seus objetivos, você está levando em consideração necessidades que não são apenas suas, mas que também são de todos, pois isto é o que, efetivamente, traz maiores resultados.

É necessário também perceber o quanto as pessoas com quem se relaciona socialmente são positivas para a sua jornada.

A Lua Cheia estará em um aspecto de oportunidade com Vênus em Virgem, chamado quincunce. Este aspecto nos mostra que, quanto mais gentis e prestativos somos com as pessoas ao nosso redor, usando esta prestatividade a favor do coletivo, maiores serão também os nossos resultados. Os melhores resultados são aqueles que favorecem a todos.

Banho para a Lua Cheia em Aquário

Esta Lua Cheia favorece as nossas relações sociais e também os nossos projetos. Então, que tal fazer um banho de ervas para intensificar ainda mais estas energias positivas e concretizar nossos desejos?

Você vai precisar de:

3 galhos de alecrim para atrair energias positivas

3 galhos de manjericão para conexão com a nossa fé

7 cravos da índia para atrair os desejos

Aqueça cerca de 1 litro de água e, antes de ferver, desligue o fogo. Coloque as ervas e deixe abafar até ficar em temperatura agradável. Faça o banho do pescoço para baixo.

