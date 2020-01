Última semana de férias escolares: aulas iniciam em 04 de fevereiro

Esta é a última semana do período de férias escolares e também os últimos dias para efetivar a matrícula dos alunos que participaram da Chamada Pública 2020 da Rede Estadual. A efetivação da matrícula na escola onde o aluno conseguiu a vaga deve ser realizada até a próxima sexta-feira (31), pois as aulas iniciam no dia 04 de fevereiro.

Para garantir a vaga é necessário procurar a unidade escolar levando os seguintes documentos: fotocópia da certidão de nascimento ou de casamento ou da Carteira de Identidade (CI) do aluno; fotocópia do comprovante de residência do aluno por meio da fatura de energia; laudo médico para aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação; Histórico Escolar ou Declaração Escolar; fotocópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou da Carteira de Identidade (constando o número do CPF) do responsável pelo aluno ou do próprio aluno quando maior de idade; Cartão de Vacinação para os alunos de até 18 (dezoito) anos de idade.

Os estudantes que não participaram da Chamada Pública 2020 devem procurar a escola aonde desejam estudar a partir do dia 03 de fevereiro para efetivar a matrícula caso haja vaga na unidade desejada. É importante ressaltar que a procura pela escola deve ser feita o mais rápido possível para que não haja prejuízo ao ano letivo do aluno.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE) de acordo com o município da escola em que o aluno conseguiu a vaga ou deseja estudar no caso dos que não participaram da Chamada Pública 2020.

Clique aqui para ver os contatos das SREs.

