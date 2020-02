LS Jack e Vinny lançam projeto single juntos e fãs comparam com Audioslave

Na última segunda-feira (17), LS Jack e Vinny divulgaram uma prévia de um novo single que fará parte do projeto que promove a parceria da banda com o cantor.

LS Jack havia deixado os palcos em 2004, já Vinny continua cantando desde 1990, seu último disco foi Vinny Rockabilly Trio em 2018.

A notícia da união dos dois foi bem-recebida pelos fãs. “Finalmente teremos nosso Audioslave”, escreveu um no Twitter falando sobre a banda que reuniu Chris Cornell, do Soundgarden, e Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk do Rage Against the Machine.

LS Jack e Vinny lançarão um single em breve, como explicaram nas redes sociais, e prometem trazer um som semelhante ao rock alternativo.