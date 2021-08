Louisiana lança ações de resgate; mortes por furacão Ida devem subir

Quase todo o estado norte-americano da Louisiana ficou sem energia elétrica nesta segunda-feira (30) depois que um dos furacões mais poderosos a atingir a região derrubou linhas de transmissão, encheu ruas de destroços e inundou comunidades do sul de Nova Orleans.

Ao menos uma pessoa morreu na Louisiana, e mais mortes são esperadas, disse o governador John Bel Edwards à mídia, enquanto o Ida ruma ao norte como uma tempestade tropical.

Segundo o governador, praticamente ninguém no estado tem eletricidade, e muitos sistemas de distribuição de água tampouco estão funcionando. O serviço telefônico de emergências estava indisponível em Nova Orleans, que se localiza a 160 quilômetros do local onde o furacão Ida chegou à terra firme na condição de furacão de categoria 4.

A empresa de energia elétrica Entergy alertou que os clientes das áreas mais duramente atingidas podem sofrer blecautes durante semanas.

A mudança climática está alimentando eventos mortais e desastrosos em todo o globo, inclusive furacões mais fortes e mais danosos.

“Por favor, permaneçam abrigados onde estão”, recomendou aos moradores de Nova Orleans, pelo Twitter, o Serviço Médico de Emergência da cidade. “Embora possam ficar tentados a sair para explorar, as condições ainda são muito perigosas”, alertou o serviço.

O presidente norte-americano, Joe Biden, declarou um grande desastre no estado da Louisiana, liberando assistência federal para intensificar os esforços de recuperação.

A Agência Federal de Administração de Emergências (Fema) enviou 3.600 funcionários e 3,4 milhões de refeições à área devastada pela tempestade, informou a Casa Branca em um comunicado.

O Ida regrediu para uma tempestade tropical sobre o sudoeste do Mississippi na manhã desta segunda, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), mas prevê-se que continuará desencadeando fortes chuvas que “provavelmente resultarão em inundações com risco de morte”.

O Ida, o primeiro grande furacão a se abater sobre os Estados Unidos este ano, chegou ao continente perto do meio-dia de domingo (29) como uma tempestade de categoria 4 feroz sobre Port Fourchon, um polo do setor petrolífero do Golfo, com ventos contínuos de até 240 km/h.

A chegada do Ida ocorreu exatamente 16 anos depois do furacão Katrina, uma das tempestades mais catastróficas e mortais da história do país, e cerca de um ano após o último furacão de categoria 4, o Laura, atingir a Louisiana.

O Ida chegou no momento em que a Louisiana sofre com uma ressurgência de infecções de covid-19, que sobrecarrega o sistema de saúde estadual: estima-se que 2.450 pacientes com a doença estão hospitalizados em todo o estado, muitos em unidades de tratamento intensivo.