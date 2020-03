Louças pretas: nova aposta no mercado de utilidades e decoração

Aprovetei o mês de fevereiro para mergulhar de cabeça nas feiras de decoração e utilidade doméstica que trouxeram o que é novidade e o que será tendência nesse universo a São Paulo. Já falamos por aqui da Classic Blue , cor do ano da Pantone, na decoração e de outras peças , por exemplo. E dessa vez, o que ganha destaque são as louças pretas .

arrow-options Arquivo pessoal Coleção Ônix Negro apresentada pela Porcenala Schmidt

Visitando os estandes das principais marcas do segmento de louças, percebi que o preto foi a aposta de quase todas as empresas. Seja com tonalidade fosca ou em combinação com alguma outra cor, o preto marcou presença nas novas coleções apresentadas.

A Porcelana Schmidt , que este ano celebra 75 anos de existência, expôs diversos lançamentos, dentre eles, a linha Ônix Negro. Pedra intensa, brilhante e repleta de veios brancos, estampa a linha de louças que esbanja modernidade e encanto.

A Germer Porcelanas apresentou, dentre outras linhas, a Firenze unindo arte, mármore e o clássico preto e ouro em uma louça inspirada na região da Toscana. Também apostou na tendência de formas orgânicas, lançando uma linha de louças com bordas irregulares e também na tonalidade preta.

A Oxford trouxe vários lançamentos com a cor preta. Além dos talheres Cosmo, com design moderno que promete agradar os consumidores as linhas de cerâmica Rock e Moon tem a cor como destaque. A linha Rock foi criada com inspiração na estampa de pedras, criando uma textura rústica encantadora. Já a linha Moon, foi o nome já sugere, foi inspirada na superfície lunar.

arrow-options Arquivo pessoal Talheres Cosmo da Oxford porcelanas

Segundo a Oxford: ” A lua é o satélite natural da Terra e possui uma grande influência nas marés. Em todas as suas fases, sempre exibe o mesmo lado para o nosso planeta, As imagens já vistas de seu solo foram a inspiração para a decoração desta louça.”

A Copa e Cia apresentou uma linha orgânica de louças, incluindo a cor preta, e também a coleção Aquarelle em que o preto é combinado com costelas de adão douradas.

A Cerâmica Scalla surpreendeu com o lançamento da linha Colmeia. Pratos pretos, com abas texturizadas imitando uma colmeia mesmo e detalhes em dourado. Lindo!

arrow-options Divulgação Linha Geo por Carlos Bertolazzi é uma das apostas da Porto Brasil

A Porto Brasil lançou, em outra edição das feiras de decoração, uma coleção inovadora e cheia de personalidade. Assinada pelo Chef Carlos Bertolazzi , a linha Geo foi inspirada na essência da terra para supreender em elementos contemporâneos e sofisticados. Pratos com linhas orgânicas, acabamento fosco e muito estilo.

Diante de tantas opções de louças pretas, você vai se render aos encantos da cor queridinha do momento?