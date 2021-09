Redação João Bidu Lotofácil da Independência: faça simpatias para trazer sorte

Já imaginou o que você faria se ganhasse uma bolada na Lotofácil ? Quais sonhos você realizaria com esse dinheiro? Com sorte, tudo é possível e você consegue uma ajudinha extra do universo com as simpatias para conseguir os 150 milhões da Lotofácil da Independência que serão sorteados neste sábado, 11 de setembro. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio – que envolve a maior premiação de todos os tempos da modalidade! Já as simpatias devem ser feitas com antecedência, heim! Então, confira a seguir 4 simpatias para trazer sorte.

Simpatia para atrair a sorte

Olhe um jogo que você tenha feito há bastante tempo e aposte nos mesmos números. Coloque a aposta velha em um prato branco, jogue um punhado de sal grosso e uma pitada de açúcar por cima. Enterre o prato e os ingredientes em um lugar longe da sua casa para manter o azar afastado. Em seguida, segure a aposta que acabou de fazer, enquanto reza uma Salve-Rainha e um Pai-Nosso, com muita fé, em intenção ao seu anjo da guarda, para que ele envie vibrações positivas e muita sorte para os seus jogos. Volte para casa, guarde a aposta dentro de sua carteira e não comente nunca sobre a simpatia.

Simpatia para acertar os números

Compre uma estrela-do-mar numa casa que venda artigos místicos. Em casa, acenda um incenso de mirra e passe sobre a estrela cinco vezes em forma de cruz, deixando suas cinzas caírem sobre ela. Depois, apague o incenso e jogue no lixo. No dia seguinte pode sair para apostar levando com você a estrela no bolso esquerdo e ao marcar os seus números, aperte a estrela com a mão. Use o mesmo processo para realizar os próximos jogos.

Simpatia para ter sucesso em apostas

Antes de sair para jogar, logo pela manhã, guarde uma figa pequenina dentro de seu sapato direito. Quando colocar o sapato e for jogar, mentalize que está absorvendo toda a sorte do talismã. Assim que chegar em casa, guarde a aposta e a figa dentro de sua carteira, pelo tempo que quiser, para que elas tragam os prêmios dos jogos para você.

Simpatia com ajuda da mãe natureza

A partir do momento que encontrar uma pedrinha redonda, você pode contar com um amuleto oferecido pela grande Mãe Natureza. Mantenha a pedrinha sempre em seu bolso, na sua bolsa ou carteira. Nos dias em que for fazer uma aposta, passe três vezes a mão direita sobre o amuleto e depois faça o jogo.

