Lotofácil da Independência de R$ 150 milhões tem apostas abertas; veja como

Divulgação/Caixa – Lotofácil da Independência paga prêmio recorde de R$ 150 milhões neste ano

Começam neste sábado (28) as apostas exclusivas para a Lotofácil da Independência , com prêmio estimado para o concurso nº 2.320 da Lotofácil de R$ 150 milhões, a maior premiação da história da modalidade. O sorteio acontece em 11 de setembro, o sábado posterior ao feriado de 7 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

A Lotofácil da Independência 2020 pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 17 estados diferentes. Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Prêmio pode virar ainda maior com investimentos

Caso somente um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 450 mil de rendimento já no primeiro mês. O dinheiro seria suficiente para adquirir 20 mansões ou apartamentos de luxo no valor de R$ 2,5 milhões cada.

Como funciona a Lotofácil? Como apostar?

A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis.

As apostas podem ser realizadas a partir deste sábado em volantes específicos do concurso especial ou no volante regular da Lotofácil nas lotéricas de todo o país.

No portal Loterias Caixa ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ), é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.320, bem como outro combo contendo também apostas de outras modalidades, além do concurso especial. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.

Bolão Caixa é outra opção de concorrer à bolada

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números; no máximo 6 apostas por Bolão para bolões com 19 números e no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.