Lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra e no Civit II estão à venda pelo Governo do Estado

Vinte e seis áreas que estão localizadas no Polo Empresarial Cercado da Pedra e um no CIVIT II, ambos no município de Serra, avaliadas em R$ 49.660 milhões, serão comercializadas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes). Os lotes poderão ser ocupados exclusivamente para fins comerciais para implantação de projetos, como indústrias e centros de distribuição. A licitação será na modalidade Concorrência Pública e acontecerá no dia 05 de março, em Vitória.

Os 25 lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra estão avaliados em R$ 28.660 milhões e o lote do CIVIT II, em R$ 21 milhões. Para participar, os interessados deverão entregar a documentação de habilitação juntamente com as propostas de preços à Comissão de Licitação até o dia 27 de fevereiro.

A concorrência pública será no dia 05 de março, às 10 horas, no Auditório da Fecomércio-ES, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Na ocasião, a Comissão receberá as propostas para aquisição dos terrenos. Os lotes em questão são: 01 da Quadra V, 02 a 25 da Quadra XII, e lote 26 da Quadra VII, localizados no Polo Empresarial Cercado da Pedra e no Civit II.

Esclarecimentos relacionados ao certame poderão ser obtidos por meio do endereço [email protected] e direcionados à Comissão Permanente de Licitação, até o prazo de três dias antes à data designada para a sessão de abertura dos envelopes.

Todas as informações estão disponíveis no site www.sedes.es.gov.br.

Acesse o Edital Nº 01/2023

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedes

Gabriela Galvão

(27) 3636-9708

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES