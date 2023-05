Loterias da Caixa sorteiam R$ 92 milhões hoje; veja como apostar

Felipe Moreno Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai sortear mais de R$ 90 milhões aos que apostarem neste sábado (27)

Neste sábado (27), os brasileiros terão a oportunidade de concorrer a prêmios milionários nas Loterias Caixa. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai sortear mais de R$ 90 milhões aos que apostarem.

Serão sorteados os concursos de números 2596 da Mega-Sena, o 53 da +Milionária, o 1942 da Timemania, o 763 do Dia de Sorte e o 1057 da Loteca.

Confira os prêmios de hoje:

Mega-Sena: R$ 45 milhões;

+Milionária: R$ 42 milhões ;

Timemania: R$ 3.1 milhões;

Dia de Sorte: R$1,7 milhões;

Loteca: R$ 300 mil.

Os sorteios ocorrerão a partir das 20h e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar?

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o Brasil, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. O pagamento on-line é feito somente via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945. Somente maiores de 18 anos podem realizar apostas. Veja como apostar online na Mega-Sena aqui.

Desde abril, os preços das apostas da Mega-Sena e Quina foram elevados em R$ 0,50, como parte de uma revisão de preços divulgada pela Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta da Quina subiu para R$ 2,50. Já o preço da aposta simples da Mega-Sena foi alterado para R$ 5. Também houve um aumento de R$ 0,50 nos preços das apostas da Lotofácil e Lotomania,Timemania e Dia de Sorte, que custam R$ 3 agora.

Como resgatar os prêmios

Os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco.

Fonte: Economia