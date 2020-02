Lorena Improta se descuida e deixa objeto erótico aparecer em foto

A internet realmente não perdoa. No início da noite deste sábado (1), Lorena Improta , ex-namorada do gigante Leo Santana , publicou stories no Instagram mostrando seu look. Até aí, nada demais. O que pegou mesmo foi que vários seguidores da dançarina notaram um objeto suspeito ao fundo da imagem, especificamente em uma das prateleiras de seu closet. Internautas disseram se tratar de um brinquedo erótico tamanho gigante. Que maldade!

Leia também: Léo Santana e Lorena Improta são vistos juntos em igreja em Salvador

arrow-options Reprodução/Instagram Lorena Improta deixou o obejto erótico aparecer na foto





Leia também: Leo Santana faz implante capilar e mostra resultado: “Todo mal cortado”

Após a repercussão da imagem que viralizou nas redes sociais, Lorena apagou a foto, mas a coluna já tinha feito um print. Nós descobrimos a procedência do objeto: Lore ganhou há algum tempo no festival ‘Vila Mix’, que foi uma brincadeira que teve com a influenciadora Rafa Kaliman. Como a casa da Lore está em obras, o vibrador foi colocado no closet dela.