L’Oréal, UNESCO e ABC abrem inscrições para o Para Mulheres na Ciência

FreePik L’Oréal, UNESCO e ABC abrem inscrições para o programa Para Mulheres na Ciência

Estão abertas as inscrições para o programa Para Mulheres na Ciência, que este ano chega a sua 18ª edição no Brasil e completa 25 anos no mundo. Realizado pela L´Oréal, em parceria com a UNESCO no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), o prêmio tem como objetivo promover e reconhecer a participação da mulher na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro. Todo ano, na edição local, sete jovens pesquisadoras das áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, Ciências Químicas e Matemática são contempladas com uma bolsa-auxílio de R$ 50 mil cada, para dar prosseguimento aos seus estudos.

As inscrições do programa vão até o dia 16 de julho e as vencedoras serão conhecidas no segundo semestre deste ano. Para participar, é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a partir de 01/01/2015, sendo que, para mulheres com um filho, o prazo se estende por mais um ano e, para quem tem dois ou mais filhos, o prazo adicional será de dois anos. Além disso, a cientista deve ter residência estável no Brasil, desenvolver projetos de pesquisa em instituições nacionais, entre outros requisitos. O regulamento completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site.

De acordo com o último Relatório da Ciência da UNESCO, as mulheres representam cerca de 33% dos pesquisadores globais, mas menos de 4% dos Prêmios Nobel vão para elas. No Brasil, a representação de mulheres em cargos de liderança na área de Ciência e Tecnologia está entre 0% e 2%, segundo o último relatório da UNESCO-British Council de 2021.

“As mulheres têm se destacado cada vez mais nas diferentes áreas da ciência, mas ainda há um longo caminho a percorrer para que haja maior equidade de gênero. O programa Para Mulheres na Ciência, há 18 anos no Brasil, incentiva e empodera jovens e talentosas pesquisadoras, reforçando nossa crença de que o mundo precisa de ciência, e a ciência precisa de mulheres!”, diz Patrick Sabatier, Diretor de Relações Institucionais & Engajamento da L’Oréal Brasil.

“A realização do programa Para Mulheres na Ciência é uma oportunidade de promovermos, de forma plena e igualitária, o acesso à ciência e a participação de mulheres nessa área. A igualdade de gênero é uma prioridade global da UNESCO, e incentivar as mulheres em sua formação e habilidades plenas representa uma condição fundamental para garantirmos um futuro mais igualitário e para alcançarmos um desenvolvimento sustentável”, afirma a Diretora e Representante da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.

Ao longo destes 18 anos, o programa Para Mulheres na Ciência já reconheceu e incentivou 117 cientistas brasileiras, premiando a relevância dos seus trabalhos, com a distribuição de mais de R$ 5,1 milhões em bolsas-auxílio.

Fonte: Mulher