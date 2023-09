Lore Improta marca presença no desfile da grife Philipp Plein em Milão

@guiimasca Lore Improta acompanhou desfile na Semana de Moda de Milão

Neste sábado (23), Lore Improta foi destaque na primeira fila do desfile da grife alemã Philipp Plein, durante a Semana de Moda de Milão. Na ocasião, a comunicadora vestiu um look deslumbrante totalmente jeans do estilista e com pedrarias.

@guiimasca Lore Improta em Milão

Após o desfile, Lore compartilhou detalhes da sua primeira experiência em uma semana de moda internacional. “Encerrando minha primeira semana de moda em Milão com chave de ouro! Tive a oportunidade de assistir ao desfile do Philipp Plein, e foi simplesmente espetacular. Sou extremamente grata pelas oportunidades que minha profissão oferece”.

Com uma passagem marcante na cidade da moda, a comunicadora também prestigiou o desfile da grife italiana Diesel na última quarta-feira (20).

