Lore Improta diz que teve baby blues. Entenda o transtorno

Reprodução/Instagram Lore Improta compartilhou em suas redes sociais que teve ‘Baby Blus’

Em revelação feita no Vênus Podcast, a dançarina Lore Improta disse que foi diagnosticada com baby blues, transtorno emocional que pode acometer a mulher durante a fase de pós-parto. A influenciadora explicou que após o nascimento de sua filha, Liz, em 2021, ela se sentiu “muito fragilizada, muito mal”.

“Basicamente eu chorava por tudo, não tinha o porque de eu está chorando, minha família estava comigo, minha filha estava com saúde, meu marido estava do meu lado, nada me faltava, tinha tudo, e eu entrava numa cobrança, do tipo nada está me faltando, por que estou chorando? Então você ainda se culpa por está chorando, de está triste, se sentindo mal, e você não consegue identificar o porquê. Pelo menos comigo foi assim”, declarou. Lore Improta precisou se cuidar para aquela sensação não evoluísse para depressão pós-parto.

Segundo o psicólogo Alexander Bez, especialista em Relacionamentos pela Universidade de Miami (UM); Especialista em Ansiedade e Síndrome do Pânico pela Universidade da Califórnia (UCLA) e especialista em Saúde Mental, muitas pessoas confundem o Transtorno de Baby Blues, com a depressão pós-parto, porém elas são bem diferentes.

“Esse transtorno é uma instabilidade emocional, que vem por conta das alterações hormonais (que é comum), após ter tido o bebê. Nesse período é comum que a mulher tenha sentimentos de tristeza e melancolia, isso não significa que ela está triste com a chegada de seu filho, apenas lidando com as alterações hormonais, pois seu corpo está voltando ao normal, tem que lidar com uma nova rotina, amamentação, entre outras coisas. É comum desencadear em muitas mulheres, porém, é menos grave, menos intensa e com uma duração menor do que a depressão pós-parto”, explica.

Normalmente esse transtorno se manifesta assim que a mãe começa a lidar com a nova rotina, após a chegada do bebê. “É importante ter um acompanhamento com a psicóloga, para ter um diagnóstico e para poder desabafar, conversar sobre os sentimentos. Alguns sintomas são: estar sensível mais do que o normal, emocionalmente; baixa-autoestima; dificuldade para se concentrar; insônia; alterações de humor; impaciência; insegurança, entre outras. Importante ressaltar que esse sentimento não é uma frescura ou invenção da mãe e sim algo involuntário”, pondera o especialista.

Bez reitera que esse transtorno não é a mesma coisa que depressão pós-parto, isso significa que não é uma situação duradoura, então pode durar de duas a três semanas. “Caso passe de 5 semanas, pode sim se tornar algo mais grave, como por exemplo uma depressão pós-parto”, alerta.

Lorena Improta diz que hoje está melhor e consegue entender o que aconteceu. “Hoje consigo entender por que eu gosto muito de pesquisar um pouco sobre mim, olhar pra dentro. Aí passou esse período, eu fiquei: ‘caramba, por que que eu tive aquilo tendo tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo?’ E aí eu fui no numerólogo e ele falou assim: ‘Lore, você é muito da liberdade, [de repente] você se viu numa situação onde uma pessoa estava dependendo de você 100%, que você não sabia mais coque você não sabia mais como seria sua vida dali pra frente, [porque] tudo era muito novo'”, finalizou a dançarina, que é casada com Léo Santana, com quem tem a filhinha Liz.





