Looks para home office: opções para trabalhar em casa com muito estilo

Devido à pandemia, 2020 foi marcado pelo trabalho home office , mas isso não significa que as tendências de moda foram esquecidas nessa temporada. Afinal, não é porque você está trabalhando em casa que precisa passar o dia todo de pijama, certo? Muito pelo contrário. Apostar em looks para home office pode ser uma ótima ideia para ajustar seu corpo e mente ao momento de trabalho, ajudando na concentração – além de te deixar cheia de estilo.

Por isso, é tão importante manter uma rotina até quando estamos no conforto do lar. O hábito também irá colaborar para que você se sinta mais bonita, aumentando sua autoestima e te dando maior confiança para enfrentar aqueles desafios do dia a dia. Ainda que tudo prometa voltar ao “normal” no ano que se aproxima, muitas pessoas seguirão nesse modelo trabalho em 2021. Se for o seu caso, aproveite as inspirações de looks!

Looks para home office confortáveis e elegantes

Conjunto de moletom

Para quem não precisa fazer nenhum tipo de reunião com a câmera ligada e pode manter visuais que não seguem o dress code da empresa, os conjuntos de moletom são ótimas opções. Além de muito confortáveis, as peças, sejam de frio ou de calor, também estão bastante em alta.

Parte de cima arrumada

Algumas profissões precisam de várias reuniões com a equipe de trabalho ou superiores e, na quarentena, você com certeza fez videochamadas para atender às necessidades do formato online. Um belo truque é apostar em blusas mais arrumadas para compor os looks para home office . Já na parte de baixo, que ninguém vai estar vendo, vale utilizar peças mais despojadas e confortáveis.

Vestido soltinho

Fofo, simples e fácil de escolher naqueles dias em que estamos sem inspiração para o visual. Como se não bastasse tudo isso, algumas opções de vestidos são mais elaboradas na parte de cima, encaixando perfeitamente em uma call com a equipe no meio da tarde.

Camisetas oversized

Existe alguma peça de roupa mais aconchegante do que um bom camisetão ? Se o seu trabalho permite, não deixe de usar esse privilégio na hora escolher os looks para home office . A dica é se vestir de acordo com as tendências mesmo dentro de casa, caso você curta o mundo da moda, especialmente com a chegada do verão.

Calça jogger ou legging

Os dois estilos de calça são confortáveis e podem ser combinados com praticamente qualquer tipo de peça. Abuse das leggings ou joggers nos seus looks para home office . Quando você voltar para a rotina presencial, com certeza irá sentir falta de tanto aconchego no visual e até querer continuar usando.

Sporty

A moda esportiva para o dia a dia nunca esteve tão em alta. Essa tendência invadiu as passarelas e está ganhando cada vez mais espaço em combinações de outros estilos. Casacos corta-vento, moletons de tecidos mais finos e até mesmo calças de tactel podem fazer parte de um visual superestiloso.

Tênis

Nos looks para home office , você pode investir tranquilamente em sapatos baixos e casuais, como o tênis . Não há a mínima necessidade de utilizar calçados altos e desconfortáveis, a não ser que seja por livre e espontânea vontade.

Dica extra: visuais únicos e cheios de personalidade

Será que tem momento mais perfeito do que esse para ousar na hora de escolher o look? Você pode se jogar nas ideias extravagantes e nas combinações mais malucas possíveis para despertar a criatividade quando for realizar suas atividades. Ninguém vai ver seus looks para home office , mas eles podem te deixar superconfiante e mais produtiva. De quebra, ainda dá para tirar aquela foto fashion para as redes sociais no fim do expediente!

