Reprodução: Alto Astral Looks de Marina Ruy Barbosa: inspire-se no estilo da atriz

Além de ser uma das principais atrizes da televisão brasileira e ainda ter um dos cabelos mais desejados do país, Marina Ruy Barbosa chama atenção pelos looks sempre impecáveis e estilosos. Não é por acaso que ela adora frequentar semanas de moda pelo mundo e conta com um guarda-roupa cheio de peças e acessórios de luxo. A boa notícia é que dá para se inspirar no visual da ruiva com o que você já tem em casa.

Conhecida desde a infância, Marina passou por diversas transformações em seu estilo nos últimos anos, mas a elegância das composições e a presença das principais tendências nunca mudaram. Atualmente, os conjuntinhos, a saia midi e os biquínis modernos estão entre as principais apostas das suas produções. Confira essas e outras ideias incríveis!

Como copiar os looks de Marina Ruy Barbosa

Fenda

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

Marina Ruy Barbosa sabe o poder que uma bela fenda proporciona ao look. Tanto em eventos formais, quanto em vestidos mais “soltinhos” do dia a dia, a atriz não dispensa um recorte lateral na saia – que dá um toque especial de ousadia e elegância.

Blazer

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

Outra roupa curinga no guarda-roupa de Marina é o blazer . A peça é ideal para complementar os mais diversos looks, por isso, a atriz não hesita em investir nela em combinações variadas e estilosas. Combinada com shorts, por exemplo, é possível usar até mesmo nos dias de calor.

Saia midi

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

O comprimento midi, ou seja, abaixo dos joelhos, está entre as maiores tendências da temporada primavera/verão. Marina Ruy Barbosa já é adepta ao estilo há muito tempo. Essa saia marcou presença entre os looks da atriz na Semana de Moda de Paris, mas também é uma ótima escolha para produções mais casuais e despojadas.

Vermelho

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

Alô, ruivinhas de plantão! Quem disse que vermelho não combina com cabelo acobreado? Essa é uma das cores mais presentes no looks de Marina e não é à toa. O tom cria combinações incríveis com as madeixas da atriz e realça ainda mais sua beleza natural.

Conjuntinho

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

Os conjuntinhos , especialmente aqueles de moletom, são sucesso absoluto na quarentena. As peças trazem todo o conforto que precisamos no dia a dia, sem deixar de lado o estilo. Nas fotos acima, Marina Ruy Barbosa apostou nas peças da sua própria marca, “Ginger”.

Vestido soltinho

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

Quer uma aposta certeira para os dias quentes? Vale se inspirar nos looks de verão da atriz, com opções mais leves e confortáveis de vestidos . Mesmo em versões de manga longa, a estampa floral chega para agregar um toque mais alegre e feminino, que é a cara da estação.

Moda praia

Fotos: Reprodução/Instagram | Arte: Larissa Sericava

Falando em verão, não dá para deixar de citar as escolhas dela para a moda praia. Marina Ruy Barbosa é apaixonada por looks com biquíni ou maiô; e não perde uma tendência na hora de aproveitar a praia ou piscina. Top faixa, tons neon e tie-dye são alguns exemplos que prometem bombar na temporada e já fazem parte do visual da musa. Se joga!

Texto: Milena Garcia | Edição: Renata Rocha