Looks com regata branca: 6 formas de deixar sua produção mais estilosa

Existem algumas peças básicas que são essenciais em qualquer guarda-roupa, independente do seu estilo. É o caso da regata branca , que permite inúmeras combinações de looks para todas as ocasiões. E, acrescentando acessórios, sua produção pode ficar ainda mais incrível.

Por ser uma peça versátil e barata, é muito fácil de encontrar em qualquer loja e nos mais diversos estilos. Desde croppeds até os mais soltinhos, basta escolher seu modelo favorito. Confira algumas formas de arrasar nos looks usando essa camiseta!

Combinações estilosas de looks com regata branca

All jeans

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia



Não há como negar que o jeans combina com literalmente qualquer outra peça de roupa, inclusive, é claro, a regata branca. Mas o charme desse visual está no jeito de vestir… Basta dar um ‘nozinho’ na parte da frente para deixá-la com outra cara. O coque e o óculos de sol descolado também fazem toda a diferença.

Bermuda e camisa branca

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Se quiser um look com regata branca perfeito para um dia de primavera e, ao mesmo tempo, casual e elegante, vale apostar na combinação entre bermuda e camisa . As peças criam um contraste, deixando seu visual mais leve e confortável para enfrentar o dia. Se quiser usar acessórios, sua bolsa preferida e um cinto estiloso vão deixar a produção ainda mais bonita.

2000s vibes

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Quem acompanha as tendências de moda sabe que os anos 2000 voltaram com tudo – e a maior prova disso são as bandanas e chain chokers . Esse look, que era uma verdadeira febre na época, também pode ser usado hoje em dia com a boa e velha regata branca. Não se esqueça do óculos retrô e da calça com boca larga para voltar no tempo!

Street style

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Para quem adora produções com uma pegada street style , o bucket hat e a calça baggy já fazem parte do guarda-roupa. Por que não apostar na regata branca para ser ainda mais prática? Como ela vai bem com qualquer tipo de roupa, não tem erro. Se quiser deixar o visual ainda mais descolado, jaquetas oversized (maiorzinhas) são a pedida certa.

Mom jeans

Foto: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

A peça curinga queridinha dos últimos anos com certeza é o mom jeans . Por ser soltinho, ele é mais confortável e perfeito para o dia o dia. Para fugir do básico, a dica é investir em acessórios, sejam bolsas, colares, pulseiras ou óculos de sol. Só tome cuidado para não exagerar, já que menos é sempre mais!

Monocromático

Foto: Reprodução/Instagram | Arte: Luisa Montoia

Já falamos que os looks monocromáticos são a tendência da vez. Que tal usar sua regata branca para criar um visual de uma única cor? Aposte no cardigã, caso queira algo mais leve; ou em um blazer, para ocasiões mais formais ou dias frios. Finalize a produção com uma bolsa em tons neutros para contrastar e trazer aquele toque especial!

Texto: Mariana Oliveira | Edição: Renata Rocha