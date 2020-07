Looks com moletom: como usar a peça de um jeito diferente

Desde a antiguidade, a Lua é um astro que sempre despertou curiosidade nas pessoas. Enquanto o céu recebe os tons escuros da noite, um grande ponto luminoso se destaca, prendendo a atenção de qualquer um.

Portanto, é fácil compreender os motivos que levam as pessoas a ter tanta fascinação pela Lua e, ainda, o por quê dela estar conectado com o misticismo.

A Lua é repleta de energias que se transformam em cada fase lunar – que são utilizadas desde séculos atrás para definir as atitudes humanas. Porém, existem outros momentos especiais que amplificam o seu poder, que são conhecidos por Luas Coloridas.

Decerto você já deve ter ouvido falar em Lua Azul, Negra ou Vermelha, não é? Mas, você sabe o que é a Lua Colorida? Esse termo não significa que a Lua muda de coloração; ele é apenas uma referência aos diferentes tipos de poder do astro durante seu próprio ciclo.

Então, se você também tem interesse na influência desse verdadeiro farol noturno sobre nossas vidas na Terra, entenda os tipos de Lua Colorida e como eles podem ser utilizados em rituais e simpatias!

Lua Colorida: entenda cada uma

Lua Negra

O poder desse momento está conectado com a força da proteção e da renovação. Se você sente sua alma pesada e deseja mandar embora as vibrações negativas, utilize a Lua Negra para potencializar a capacidade de limpeza dos banhos energéticos . Simpatias com o objetivo de cura, desenvolvimento pessoal e para afastar a inveja e feitiços contra você ficam mais poderosos nesse período. A Lua Negra ocorre nos três últimos dias da Lua Minguante.

Lua Vermelha

A cor escolhida para representar essa fase lunar é por causa da menstruação . Existe uma Lua Vermelha para cada mulher, uma vez que esse elemento é identificado no primeiro dia do início da menstruação. Portanto, tenha atenção ao seu corpo durante o período da Lua Vermelha para compreender quais são as suas necessidades individuais e, assim, aprender mais sobre si mesma.

Lua Rosa

A Lua Rosa acontece na Lua Cheia mais próxima dos sabás maiores, que são os seguintes períodos.

Imbolc ou Candlemas – 1 de fevereiro;

Beltane ou Walpurgisnacht – 30 de abril;

Lammas ou Lughnasadh – 1 de agosto.

Samhain ou Halloween – 31 de outubro.

Também conhecidas como Roda do Ano, essas datas são festividades pré-cristãs que marcam datas importantes do ano, como a época da colheita, a mudança de estação etc. Isso quer dizer que, se houver uma Lua Cheia até três dias antes ou depois de um sabá maior, ela será considerada uma Lua Rosa. O momento ajuda na concretização dos sonhos e nas conquistas pessoais.

Lua Violeta

Aproximadamente de dois em dois anos é possível utilizar a Lua Violeta para aumentar o poder da intuição e realizar meditações que proporcionam, com mais facilidade, a iluminação da mente. Esse momento demora mais tempo para acontecer porque só ocorre na segunda Lua Nova de um mês.

Lua Azul

Outra fase que também é identificada a cada dois anos é a Lua Azul, já que ela é a segunda Lua Cheia de um único mês. Felizmente, neste ano teremos essa Lua Colorida no dia 31 de outubro. Nesse período, a intuição é favorecida, além de ser o momento ideal para realizar os desejos mais urgentes. É possível se dar bem nos assuntos financeiros e até ganhar mais dinheiro.

Superlua

Quando a Lua está na fase Cheia e coincide de estar mais próxima da Terra, dá-se o nome de perigeu. Quando esse evento astrológico acontece, a Lua pode ficar, aparentemente, 14% maior e muito mais brilhante para quem a vê. Em geral, a Superlua pode ser vista até quatro vezes por ano, trazendo um ótimo período para impulsionar nossos planos e desejos.

