Antes de tudo, as celebrações de fim de ano demandam por visuais especiais, proporcionando uma sensação única e, é claro, preparando você para entrar com entusiasmo no próximo ciclo. No entanto, em um passado recente, pessoas com corpos gordos enfrentavam desafios ao buscar peças que unissem estilo e se adequassem às suas formas variadas. Felizmente, essa realidade está passando por mudanças, e celebramos essa evolução!

Aqui, compartilhamos dicas para encontrar o look plus size perfeito para as festas . Confira então look plus size de fim de ano: 5 modelos e dicas para ajudar você a ficar linda.

Look plus size de fim de ano: 5 modelos e dicas

Essa lista foi pensada cuidadosamente para ajudar você a se sentir bem nas festas de fim de ano!

1. Aposte na alfaiataria

A alfaiataria é uma excelente escolha para looks plus size nas festas de fim de ano, oferecendo caimento personalizado, elegância e conforto. Suas peças sob medida valorizam as curvas, o que torna o visual sofisticado e adaptável a diversas ocasiões. A diversidade de opções, a versatilidade e a atemporalidade do estilo tornam a alfaiataria uma escolha perfeita, permitindo a criação de looks que celebram a beleza e a individualidade.

2. Escolha looks com saia

Sim, saias são uma ótima opção plus size para as festas de fim de ano! Elas oferecem versatilidade e podem ser adaptadas a diferentes estilos e ocasiões. Saias longas ou midi, em tecidos elegantes e fluidos, criam um visual sofisticado, enquanto saias com brilho ou detalhes festivos podem adicionar um toque de glamour às celebrações.

3. As pantalonas são uma ótima pedida

As pantalonas são uma excelente opção pois oferecem conforto, elegância e versatilidade, permitindo criar looks sofisticados e modernos. As pantalonas são conhecidas por terem um caimento fluido o que destaca a silhueta de maneira elegante. Podem ser combinadas com tops mais estruturados ou blusas mais soltas o que é perfeito para criar um look festivo e contemporâneo.

4. Como comprar roupas plus size pela internet

Essas dicas vão ajudar você na hora da dúvida:

Valorize as partes do corpo que mais lhe agradam ao escolher roupas plus size. Busque peças que destaquem pernas, bustos ou cintura, considerando detalhes como decotes maiores para realçar o colo e comprimentos curtos para valorizar pernas torneadas. Entenda como se sente em relação ao seu corpo e escolha roupas que destaquem as áreas que você gosta. Por exemplo, se não gosta das pernas, opte por calças bem cortadas ou macacões que valorizem a cintura. Experimente diferentes peças para descobrir qualidades que talvez não imaginasse ter. Escolha cuidadosamente os tecidos em roupas plus size. Opte por modelos com menos brilho, como crepe ou lã com stretch, se decidir vestir peças mais justas. Tecidos que deslizam sobre a silhueta tendem a valorizar as curvas. Libere seu lado sexy ao experimentar diferentes looks. Identifique detalhes que te deixam mais sexy, como calças cigarette para valorizar pernas bonitas. Dedique tempo para escolher peças que destacam sua sensualidade no estilo plus size. Arrisque novos estilos ao experimentar diferentes peças. Explore lojas físicas ou online, prestando atenção a detalhes como tamanhos, cores e modelos. Experimente tudo que chama sua atenção, pois a descoberta de novos estilos muitas vezes acontece quando se ousa e explora diferentes opções.

5. Saiba quais são as tendências de moda

Para a transição de 2023 para 2024, as estilistas estão apostando em elementos como brilho, cores cítricas e peças leves, ideais para o verão e as altas temperaturas. A tendência destaca o uso de paetês e outros tecidos brilhantes, incentivando a ousadia nas escolhas de moda. A estilista Sinesia Karol expressa seu entusiasmo por essa tendência e destaca a importância de valorizar a individualidade, reconhecendo a diversidade de gostos e perfis.

Além disso, Sueli enfatiza a popularidade das calças utilitárias, com bolsos visíveis, bem como quimonos e tops. Em meio a essas escolhas, ela ressalta a importância de considerar os tecidos, observando componentes como elastano para elasticidade e materiais respiráveis como algodão e linho.

