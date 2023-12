Foto: Reprodução Look para o Ano Novo: 4 dicas para acertar na escolha do modelito e curtir confortável

Quer garantir que vai estar deslumbrante durante as festas de fim de ano? Então fica com a gente. Na hora de montar o look para a festa de réveillon podem surgir muitas dúvidas, afinal, como não ficar cafona nessas ocasiões? É importante levar algumas coisas em consideração para achar o visual perfeito, confortável e equilibrado.

Além de escolher a cor ideal , pois tradicionalmente cada cor possui um significado , é importante levar em consideração as altas temperaturas e ter o seu conforto pessoal como prioridade, afinal, você precisa aproveitar a festa! Fica com a gente e veja as dicas para montar o look perfeito.

4 dicas para montar o look de Ano Novo ideal

Listamos algumas dicas para você montar o seu look ideal de réveillon e arrasar no fim de ano!

1. Tenha em mente o ambiente onde vai passar a virada

Antes de se precipitar e comprar qualquer roupa, tenha em mente o local onde vai passar o réveillon! Sabemos que em dezembro as temperaturas costumam ser mais altas, então se for passar em uma festa em um local aberto, ou na praia, opte por peças mais soltas, de tecidos mais leves e que proporcionem conforto. Saiba dicas para montar looks e passar o réveillon na praia com conforto e beleza!

Já se você for passar em uma festa privada, onde normalmente há um ambiente com temperaturas mais controladas, você pode investir em tecidos mais pesados, vestidos mais pegados ao corpo e sapatos de salto, por exemplo. É imprescindível se adaptar ao ambiente onde você vai estar.

2. Equilibre estilo e conforto na hora de escolher as peças

Priorize roupas que proporcionem conforto sem abrir mão do estilo! Opte por tecidos leves e fluidos que permitam liberdade de movimento para que você possa curtir a noite da melhor forma possível. Peças como vestidos e macaquinhos podem oferecer tanto estilo quanto conforto, garantindo que você se sinta à vontade durante a celebração.

3. Os detalhes fazem a diferença

Pequenos detalhes podem transformar um look simples em algo espetacular! É possível investir em peças básicas como macaquinhos e vestidos lisos, porém caprichar nos acessórios. Itens como brincos, colares e até mesmo sapatos podem dar um toque especial ao seu visual sem comprometer o conforto.

4. Escolha os sapatos com sabedoria

Os sapatos são parte fundamental do look, além de se forem escolhidos de maneira errada, podem acabar sendo fonte de desconforto. Portanto, escolha calçados que sejam condizentes com o ambiente onde você vai passar a virada de ano. Por exemplo, chinelos e rasteirinhas podem ser opções incríveis para quem vai passar o Ano novo na praia, os saltos já não são uma ideia tão legal. Conheça alguns modelos de rasteirinhas que são confortáveis e lindos!

