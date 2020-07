Look de Zeca Pagodinho faz sucesso: “Moda Quarentena Inverno”

Ela postou uma foto mostrando o antes e depois com Vladimir Shavyrin, seu atual marido.

Uma influenciadora digital de 35 anos se tornou assunto mundial após revelar nesta semana que está grávida do filho do seu ex-marido — eles se conheceram em 2007, quando o jovem tinha apenas sete anos. Em maio, a russa Marina Balmasheva apareceu nos tabloides após postar uma foto mostrando o antes e depois com Vladimir Shavyrin, seu atual marido. As informações são do UOL.

Já nesta semana, a influenciadora postou um vídeo anunciando que o casal está esperando uma criança. “Estamos esperando um bebê e queremos nos mudar para uma cidade maior”, disse no Instagram. Ela também revelou que eles não estão conversando com seu ex-marido, Alexey: “Acho que ele não gosta do que fizemos”.

Marina, que é da região de Krai de Krasnodar, viveu com o ex-marido — pai de Shavyrin — por mais de 10 anos antes de o relacionamento terminar em divórcio. “Você nunca sabe como a vida vai acabar e quando encontrará uma pessoa que te faz sorrir”, comentou Maria em outra publicação. “Sei que alguns nos julgarão, outros nos apoiarão, mas estamos felizes e desejamos que você também seja”, acrescentou.