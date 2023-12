Foto: Reprodução Look branco para o Ano Novo: entenda a tradição e veja 11 inspirações para arrasar

O Ano novo está se aproximando e com essa ocasião, vem o desejo de estar devidamente arrumada para passar a virada de ano com um visual apropriado, não é mesmo? Entre as escolhas mais populares de cores está o branco, mas você sabe o que significa passar o Ano novo de branco? Vamos te ajudar a entender.

Essa tonalidade carrega diversos significados e se consagrou como a mais tradicional em terras brasileiras! Vamos falar um pouco sobre o que originou o uso do branco nas festas de Ano Novo do Brasil e ajudar você a encontrar o visual branco perfeito para o Réveillon.

A tradição de usar branco no Réveillon

Quando se trata do uso da cor branca e de diversas tradições e simpatias de réveillon , como a de pular 7 ondas na virada do ano, se deve à influência das religiões oriundas da África em nosso país, como a umbanda e o candomblé, contudo, essas práticas não são restritas apenas aos praticantes dessas religiões.

A cor se popularizou nos anos 70 quando praticantes de candomblé e umbanda eram avistados trajando branco e fazendo oferendas para Iemanjá nas praias mais famosas do Brasil , como Copacabana, no Rio de Janeiro. A beleza dos trajes chamou a atenção do grande público, que adotou o branco como a principal cor do Ano Novo. Aproveite e saiba também se pode usar preto no Ano Novo!

Relembre o significado de usar branco no Ano Novo

O branco está intimamente ligado à paz e a pureza, sendo considerado uma cor neutra que simboliza a limpeza e a ausência de impurezas, representando a busca por um recomeço e a esperança de um novo ciclo mais sereno e positivo. Aproveite e saiba os significados das cores no Ano Novo e escolha bem a sua, assim como os significados das cores de unhas!

11 inspirações de looks brancos para o Ano Novo

Selecionamos algumas ideias de looks com peças brancas que podem ajudar você a encontrar a inspiração que faltava para o seu visual de Ano Novo.

1. Apostar em um macacão pode ajudar você a unir estilo e praticidade!

2. Para quem for passar a virada de ano na praia, essa inspiração é uma ótima pedida!

3. É importante pensar em visuais frescos para amenizar as altas temperaturas e curtir a festa de réveillon despreocupada.

4. Vai passar a noite de Ano Novo em uma festa? Os vestidos com recortes podem proporcionar visuais únicos.

5. Mais um exemplo de visual praiano que traz elegância, conforto e é a cara do verão para você apostar!

6. Os conjuntos de cropped e calça são uma saída prática para quem não gosta de looks muito elaborados.

7. Vestidos básicos podem proporcionar visuais lindos, basta soltar a criatividade!

8. Os macaquinhos são uma opção ótima tanto para festas fechadas, quanto para quem vai passar a virada de ano na praia.

9. Os looks mais frescos são os mais procurados por conta das altas temperaturas de dezembro.

10. Esse conjunto é um exemplo de look deslumbrante para quem gosta de visuais praianos!

11. Os vestidos mais soltos também podem proporcionar looks incríveis e com visuais sofisticados.

