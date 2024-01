Longevidade: médico ensina 6 hábitos para viver mais e melhor

Especialista inglês aponta seis mudanças de estilo de vida que podem ajudar a chegar aos 100 anos. Veja conselhos dele para viver mais

Você quer viver mais, quem sabe até chegar a um século de vida? Para cumprir com esse objetivo, médicos aconselham a adotar hábitos saudáveis desde já para que o envelhecimento venha com suavidade.

O médico inglês Nirusa Kumaran é um deles. Dono de uma clínica especializada em longevidade humana, a HUM2N, em Londres, ele dá conselhos de ouro para envelhecer bem. Veja as seis dicas do especialista:

Coma bem e dê preferência a vegetais

Várias pesquisas já apontaram que carnes processadas, como embutidos e carnes salgadas, são potencialmente cancerígenas por inflamarem o sistema digestivo. Kumaran recomenda cortá-las totalmente do cardápio.

Além disso, ele aconselha o público interessado em envelhecer bem a adotar uma dieta mais centrada em vegetais e que seja complementada por peixes e carnes magras, como o salmão e outros peixes oleosos. “Boa parte do que conhecemos como sinais claros do envelhecimento são resultado de inflamações do corpo. Os vegetais têm uma grande variedade de polifenóis que são antioxidantes e anti-inflamatórios e, por consequência, são grandes amigos do envelhecimento saudável”, explica o médico em entrevista ao Daily Mail. Um conselho adicional de Kumaran é não se esquecer de dar diversidade ao cardápio. Não adianta comer sempre alface e maçã se outras hortaliças e frutas não forrem incluídas ao prato para criar um microbioma saudável no intestino. Se exercite para viver mais Colocar o corpo em movimento é ideal para evitar o envelhecimento celular e o aparecimento de problemas de saúde, especialmente dor muscular, diabetes tipo 2 e problemas circulatórios. “Com uma rotina regular de exercícios, que seja uma caminhada rápida, a gente consegue manter um peso controlado, acelerar o metabolismo e aumentar a massa muscular. Tudo isso contribui para o envelhecimento”, aponta o médico. Kumaran aconselha a fazer exercícios de fortalecimento, como a musculação, combinados com os aeróbicos, como andar de bicicleta. “Não é preciso viver na academia — incluir o exercício na rotina para ganhar condicionamento físico é suficiente”, indica. Pare de fumar O tabagismo facilita o aparecimento de cânceres, além de aumentar o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Por isso, o especialista em longevidade indica que todos os fumantes devem tentar deixar o vício. “Quanto mais cedo a pessoa parar, mais benefícios ela vai colher. Em 10 anos sem cigarro, o risco da maioria das doenças causadas pelo hábito cai pela metade”, indica Kumaran. Tenha amigos e hobbies A saúde mental é essencial para ter uma vida saudável e longa. Um dos melhores indícios de que se está em um bom momento social é manter boas relações com amigos e família.

“Algumas das dicas mais valiosas para ter bem-estar e uma longevidade saudável são ter conexões sociais, participar de grupos comunitários e ter relacionamentos de confiança e carinho”, indica o médico.

Manter vínculos afetivos reduz o estresse, a depressão e a ansiedade, melhora a imunidade e pode até reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Durma bem

O sono é vital para a reparação do corpo. Durante o sono profundo, quando ocorrem os sonhos, o corpo e o cérebro se recuperam do estresse do dia e há estimulo do sistema imunológico, combatendo vírus oportunistas e restaurando os ossos e músculos.

“Por isso, dormir bem e ter um ciclo saudável de sono é fundamental para evitar doenças cardíacas, acumular massa magra e evitar infecções”, diz.

Evite o estresse

Segundo Kumaran, o estresse está relacionado a vários problemas de saúde e, por isso, é um dos maiores inimigos da longevidade. “A mente e o corpo estão intrinsecamente conectados. A saúde mental pode afetar a saúde física e vice-versa”, explica ele.

Por isso, o médico indica meditação, terapia psicológica e passar um tempo na natureza para aliviar o acúmulo de estresse.