Long Beatz se une a Xamã e Ryan Realcria em “A Noite”

Long Beatz lançou nos últimos dias o single e clipe de A Noite , com a participação de Ryan Realcria e Xamã nos vocais. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.

A Noite , que configura a estreia de Long Beatz junto a gravadora, é mais um passo muito importante do beatmaker para a construção da carreira solo junto à companhia de música. O novo single promete colocar o artista como referência no cenário trap funk.

Long Beatz, Xamã e Ryan Realcria se envolveram no projeto do início ao fim: escreveram a letra, pensaram na melodia e ficou por conta do Long a assinatura da produção da faixa.

