Londrina-PR vence o Remo-PA e deixa o Z-4 da Série B do Brasileirão

Na abertura da 14ª rodada da Série B do Brasileirão, na tarde desta sexta-feira (23), o Londrina-PR venceu o Remo-PA por 1 a 0, no estádio do Café, em Londrina. Com o resultado, o Tubarão deixa o Z-4 e assume a 16ª posição, com 12 pontos. O Leão fica em 11º lugar, com 16 pontos.

O jogo

Os donos da casa chegaram ao ataque aos três minutos no estádio do Café. Safira chutou de fora da área e Vinícius defendeu. Aos 15 minutos, o Londrina arriscou novamente em finalização de Safira e o goleiro defendeu, Na sobra, Lucas Lourenço completou para fora. Aos 30 minutos, Celsinho ficou de frente para o gol, mas parou na defesa de Vinícius. Nos acréscimos, aos 47, o Leão respondeu. Felipe Gedoz recebeu passe de Erick Flores e chutou no ângulo para excelente defesa de César.

O segundo tempo começou com o Tubarão no ataque. Aos dois minutos, Tiago Orobó bateu forte da entrada da área. No ataque seguinte, Safira cabeceou colocado e acertou a rede pelo lado de fora. O Alviceleste balançou as redes aos 29 minutos. Gegê, em cobrança de falta, acertou o ângulo do goleiro Vinícius e fez um golaço. O meia quase marcou o segundo aos 34, quando chutou forte de dentro da área e o goleiro defendeu. Nos acréscimos, aos 48, o Leão quase empatou. Romércio aproveitou cobrança de escanteio de Gedoz e cabeceou forte. César defendeu e garantiu os três pontos para o Londrina.