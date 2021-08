Londrina-PR 0 x 2 CRB-AL

No estádio do Café, em Londrina (PR), o Galo abriu o placar logo no início do primeiro tempo. Aos cinco minutos, Diego Torres cobrou pênalti no meio do gol e balançou as redes do Londrina. O time da casa tentou empatar aos 12 minutos. Matheus Bianqui chutou forte e Diogo Silva defendeu.

O Alvirrubro garantiu a vitória fora de casa no início do segundo tempo. Jajá aproveitou cruzamento de Pablo Dyego e mandou de primeira para o fundo do gol aos oito minutos. Aos 28 minutos, o Galo da Pajuçara quase ampliou. Jajá ficou cara a cara com o goleiro César e acertou a trave.

Com a vitória longe dos seus domínios, o CRB entra no G-4 e assume a terceira colocação, com 28 pontos. O Londrina está no Z-4, em 19º lugar, com 13 pontos.

