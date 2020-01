‘Lobo de Wall Street’ vem ao Brasil para evento de empreendedorismo; conheça

A Gramado Summit, evento que se destaca em inovação e empreendedorismo e acontece anualmente no município de Gramado (RS), chega em 2020 a sua quarta edição, contando com a presença marcante de Jordan Belfort, o ‘Lobo de Wall Street’.

O ‘Lobo’, que teve sua história de vida contada por filme estrelado por Leonardo DiCaprio e dirigido por Martin Scorsese, é apresentado como grande destaque do evento e usado sobretudo para promover a internacionalização da Gramado Summit.

O 'Lobo', que teve sua história de vida contada por filme estrelado por Leonardo DiCaprio e dirigido por Martin Scorsese

O evento de lançamento da edição 2020, que ocorreu nesta terça-feira (21) no próprio município da Serra Gaúcha, contou com a presença do multimilionário norte-americano em uma live no Instagram com Marcus Rossi, CEO do evento gramadense, que se apresentou e detalhou as expectativas para a edição ao lado de outros que participaram do evento em anos anteriores e também darão suas contribuições entre os dias 5, 6 e 7 de agosto, no espaço de eventos Serra Park, a cerca de 120 da capital rio-grandense.

Polêmica, a figura de Belfort será explorada também em curso exclusivo, com apenas 100 vagas, que buscará, a partir de uma imersão em vendas, ensinar o empreendedor brasileiro ou qualquer um interessado em abrir a carteira a vender algo, seja um produto ou uma ideia, contando com a experiência e os relatos do ‘Lobo’.

Excêntrico e notabilizado por ter enriquecido e então ter tido sua história contada em filme que foi sucesso mundial, o ‘Lobo de Wall Street’ conta que partiu do nada e pôde construir sua fortuna a partir de sua insistência. Segundo ele, “Todos têm dinheiro para começar a investir, e quem não tem pode convencer alguém a comprar algo de você e então lhe dar dinheiro. Temos que fugir das desculpas e ir atrás dos nossos sonhos”, prega.

Marcus Rossi, CEO do evento gramadense

A Gramado Summit parte de Belfort para tentar dobrar o tamanho do evento em relação ao ano passado. A organização prevê 8 mil participantes e 200 empresas expondo seus trabalhos durante os três dias. Para participar, os ingressos dos pacotes já divulgados vão de R$890 a R$2.490, e as vendas são feitas por meio do site da Gramado Summit .

Marcus Rossi, diretor-executivo da iniciativa, defende que o principal propósito do evento é quebrar o status quo e tornar Gramado um centro de inovação e tecnologia, bem como provar que qualquer empreendedor, de qualquer lugar do Brasil, é capaz de encontrar investidores e criar negócios que mudem a vida das pessoas. “Não são só o Facebook e o Google que mudam a vida das pessoas, e queremos a partir da Gramado Summit poder empoderar os pequenos”, defendeu.

Para conseguir alcançar todos esses objetivos ambiciosos, o trabalho é árduo, relata Marcus. Segundo o CEO, para que os três dias saiam perfeitos e façam jus aos valores cobrados dos interessados em conhecer sobre inovação, toda a equipe trabalha por 12 meses. São três dias que requerem um ano de trabalho.

Destacando os impactos das edições anteriores para os gramadenses e o turismo local, principal fonte de renda do município, o evento de lançamento contou com a presença da nata da classe política de Gramado, o prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci (PDT-RS), o seu vice Evandro Moschem (PMDB-RS) e Manoela da Costa (Republicanos-RS), vereadora e primeira prefeita do município.

O evento de lançamento contou com a presença da nata da classe política de Gramado, o prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci o seu vice Evandro Moschem

A apresentação do evento destacou ainda a participação feminina, de 44% em 2019, defendendo que o empreendedorismo é um espaço plural e que pode ser ocupado por homens, mulheres e a população LGBTQ+. Gabriela Augusto, transsexual, diretora e fundadora do Transcendemos, iniciativa focada no mercado trans, é apresentada como um dos destaques do evento para 2020.

Sustentabilidade passa a ser prioridade

Para a quarta edição, o evento pretende investir em sustentabilidade e ser exemplo do que dizem ser um “capitalismo consciente”, que não contribui com o desmatamento e práticas que levam à degradação da natureza. A ideia é diminuir ao máximo o impacto ambiental causado. O mote para isso, segundo a apresentação, é “pensar que não adianta querer transformar o mundo construindo coisas novas se estamos o destruindo”.

Algumas das medidas para redução do impacto ao meio ambiente já foram anunciadas, tais como acabar com os papéis de divulgação nos dias de evento, buscar viabilizar uma credencial que não vai para o lixo, ou pelo menos que seja reciclável, apoiar os produtores locais e ainda incentivar o transporte para o evento a partir das caronas, evitando que cada um vá com seu carro e minimizando os efeitos de um transporte tão poluidor.

Segundo o CEO, para que os três dias saiam perfeitos e façam jus aos valores cobrados dos interessados em conhecer sobre inovação, toda a equipe trabalha por 12 meses

Em alta, finanças é assunto que ganha mais espaço e palco exclusivo

Educação financeira, um assunto cada vez mais tratado e parte da vida dos brasileiros, terá um palco exclusivo na edição 2020 em Gramado. Com intuito de incentivar os investimentos e a cultura empreendedora e organizada, o evento terá cursos da Messem Investimentos, representada no lançamento por Leandro Benincá, que em sua fala citou o fato de menos de 1% da população brasileira investir na Bolsa como algo preocupante e que revela a importância de dar espaço ao tema.

Quem investe ou pretende começar terá na Gramado Summit 2020 uma oportunidade para ver caminhos de sucesso e rumos possíveis com as finanças em dia e as opções de investimentos e aulas sobre formas possíveis de se investir.

Summit talks chega para espalhar o evento pelo Brasil

Uma das grandes novidades são as datas apresentadas para versões reduzidas do grande evento, que segue e deverá seguir por muitos anos em Gramado, para o primeiro semestre deste ano.

Com a intenção de ser uma “versão pocket”, as Summit Talks deverão contar com os pilares do evento principal, mas serão mais focadas em determinados assuntos. As datas divulgadas são: 18 de fevereiro, Porto Alegre (RS); 24 de março, Caxias do Sul (RS); 23 de abril, São Paulo (SP); 13 de maio, Florianópolis (SC); e 3 de junho, Curitiba (PR).