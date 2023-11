LOA: deputados propõem quase 1,5 mil emendas

Foram apresentadas 1.478 emendas parlamentares ao Projeto de Lei (PL) 815/2023, do Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024. As emendas foram publicadas em edição extraordinária do Diário do Poder Legislativo (DPL) de terça-feira (21). Áreas como educação, saúde, agricultura e infraestrutura foram priorizadas dentro da cota de R$ 2 milhões que cada parlamentar terá para indicar em emendas, conforme acordo com o governo do Estado.

Agora, segundo o cronograma da Comissão de Finanças, o presidente do colegiado e relator do projeto, deputado Tyago Hoffmann (PSB), deve preparar o parecer técnico. Ele pode acatar as emendas na íntegra, parcialmente ou, ainda, rejeitá-las. A votação do parecer está prevista para ocorrer no dia 4 de dezembro, data em que deve acontecer o encaminhamento do relatório final para o Plenário da Casa.

Neste ano, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) foi o parlamentar que mais apresentou emendas, com 117 indicações. A segunda colocação ficou com Theodorico Ferraço (PP), com 103; e em terceiro lugar está a deputada Raquel Lessa (PP), com 96 emendas. Confira o ranking completo ao final.

Divisão do Orçamento

O Orçamento estadual tem previsão de receita total de R$ 24,9 bilhões para o próximo ano. As pastas da saúde (R$ 3,8 bilhões), educação (R$ 3,2 bilhões), segurança (R$ 2,8 bilhões) e infraestrutura (R$ 2 bilhões) são as que mais receberão verbas.

A peça ainda traz o orçamento de outros poderes e instituições: o Judiciário terá R$ 1,5 bilhão; o Ministério Público estadual (MPES) R$ 527,1 milhões; a Assembleia Legislativa (Ales) R$ 253,3 milhões; o Tribunal de Contas (TCES) R$ 192,9 milhões; a Defensoria Pública R$ 130,5 milhões.



Autor Quantidade de emendas Delegado Danilo Bahiense (PL) 117 Theodorico Ferraço (PP) 103 Raquel Lessa (PP) 96 Sergio Meneguelli (Republicanos) 80* Iriny Lopes (PT) 73 Allan Ferreira (Podemos) 69 Marcelo Santos (Podemos) 69 João Coser (PT) 66 Tyago Hoffmann (PSB) 66 Camila Valadão (Psol) 65 Coronel Weliton (PTB) 59 Janete de Sá (PSB) 55 Hudson Leal (Republicanos) 48 Engenheiro José Esmeraldo (PDT) 46 Dr. Bruno Resende (União) 44 Mazinho dos Anjos (PSDB) 38 Capitão Assumção (PL) 35 Lucas Polese (PL) 35 Alcântaro Filho (Republicanos) 34 Dary Pagung (PSB) 34 Callegari (PL) 33 Zé Preto (PL) 32 Adilson Espindula (PDT) 30 Pablo Muribeca (Patri) 29 Vandinho Leite (PSDB) 28 Bispo Alves (Republicanos) 26 Lucas Scaramussa (Podemos) 25 Alexandre Xambinho (PSC) 22 Gandini (Cidadania) 14 Denninho Silva (União) 07 Total de emendas 1.478

Fonte: POLÍTICA ES