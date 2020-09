LNF: Magnus goleia Praia Clube e mantém liderança no grupo A

O Magnus deu mais uma prova de que é um dos favoritos ao título da Liga Nacional de Futsal (LNF), após golear o Praia Clube por 6 a 1 em partida realizada no Ginásio Poliesportivo Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP).

Com este triunfo, a equipe de Sorocaba permanece com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três partidas, e segue firme na liderança do grupo A em busca do bicampeonato da competição.

O jogo

O primeiro tempo começou com muito equilíbrio, com as equipes acelerando muito o jogo, em especial na marcação. Com isto, poucas oportunidades surgiram.

Mesmo jogando fora de casa, o Praia Clube conseguiu abrir o placar aos 10 minutos da primeira etapa, graças a gol contra de Marinho. Mas o empate do Magnus veio logo depois, aos 15, com Rodrigo, com toque que deslocou o goleiro.

Porém, foi na etapa final que a equipe de Sorocaba mostrou a sua superioridade. Leandro Lino virou o marcador aos 9 minutos. Pedrinho então marcou duas vezes seguidas, aso 13 e aos 14 minutos. Primeiro com um toque de pura categoria, e depois em boa jogada individual. 4 a 1 para o Magnus.

Depois foi a vez de o goleiro Lucas Oliveira fazer o dele, aos 19. Logo depois, o camisa 14 Rodrigo marcou mais um para dar números finais à partida: Magnus 6, Praia Clube 1.

Empate em São Paulo

No outro jogo do dia o Corinthians recebeu o São José no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo (SP). E as equipes ficam na igualdade de 3 a 3.

Os visitantes abriram o placar com Rooney aos 9 minutos de partida. Porém, sete minutos depois o time do Parque São Jorge deixou tudo igual com Guilhermão.

Os gols só voltariam a sair na etapa final. O São José voltou a ficar novamente na frente aos 12, com Biel, mas Jackson Samurai deixou tudo igual um minuto depois.

Aos 14 Biel deixa o São José novamente na frente, porém Jackson Samurai volta a responder com um gol para deixar tudo igual. Placar final, 3 a 3.

Veja a classificação atualizada da Liga Nacional de Futsal.