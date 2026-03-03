Lizi Benites lembra trabalho como panicat: “Bebedeira e pegação”

Influenciadora disse que a religião mudou sua vida

A influenciadora Lizi Benites, de 46 anos — a Piu Piu do Pânico na TV —, contou que a religião “mudou sua vida e a maneira de enxergar as coisas”.

Em uma postagem nas redes sociais, ela falou sobre os três anos em que trabalhou como panicat e revelou que deixou muitas coisas para trás, incluindo “bebedeira, pegação e loucurada”:

“Você assistia Pânico na TV? Provavelmente sim, né? Era o melhor programa de humor na época. Mas a minha pergunta é: e essa aqui, essa panicat aqui, a Piu Piu, você lembra dela? Essa panicat era eu. Quando olho para cá, eu nem acredito no que Deus fez na minha vida, o quanto Ele mudou a minha vida, a minha maneira de me vestir, de agir, de falar, o que Ele tem feito”, começou.

Lizi ressaltou que não tem vergonha do trabalho, já que a profissão trouxe oportunidades.

“Eu deixei para trás fama, eu deixei para trás aplausos, eu deixei para trás o glamour, fotos, looks, bebedeira, pegação, loucurada e, aos olhos de outras pessoas, talvez eu tenha vivido a minha melhor fase, mas eu te digo e te garanto que hoje vivo a melhor fase da minha vida. Durmo e acordo pensando em como vou falar para as pessoas que Jesus transforma”, acrescentou.

A influenciadora reforçou que a vida dela mudou com a religião: “Ele consegue mudar todas as coisas. Acredito hoje em tudo que Jesus pode mudar. Jesus pode curar, Jesus pode restaurar, Jesus pode transformar, Ele pode fazer de tudo. E a pergunta é: Senhor, o que você quer da minha vida? Porque nem eu sei. Falo: ‘Senhor, eis-me aqui, faça o que você quiser’. Porque aquilo que Ele coloca sobre a minha vida é muito maior. Eu não tenho domínio sobre a vontade, sobre aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu não tenho domínio, gente. É uma força muito maior que me chama diariamente para fazer algo por outra pessoa.”

A ex-panicat tem dois filhos, Liz e Levi, e costuma compartilhar nas redes sociais ensinamentos para mulheres terem uma vida plena e viverem com propósito.

