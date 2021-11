Livros para conhecer no mês da Consciência Negra

Redação João Bidu livros













Resumo Livros são ótimas opções para quem quer entender sobre a questão racial no Brasil

As intelectuais negras buscam abordar principalmente a realidade das mulheres negras, por exemplo

Além da questão racial, os livros tratam sobre segurança pública, amor, economia e educação





Novembro é o mês da Consciência Negra, mas sempre é tempo de buscar leituras que falam da questão racial. As pensadoras desta temática buscam falar sobre as desigualdades que a população negra passa – principalmente das mulheres negras. Além de aprender mais sobre o diálogo do tema no Brasil, é possível compreender o debate sob a perspectiva de quem vive isso todos os dias.

Para marcar esta data que discute a realidade da população negra, selecionamos uma lista especial de livros da Livraria da Vila, com títulos de diversos estilos – de clássicos a contemporâneos – escritos por autores negros. Estas dicas de livros, também apresentam um olhar sobre outros temas, tais como economia, política, educação e segurança pública.

bell hooks bell hooks





Tudo sobre o Amor – Novas perspectivas

O que é o amor, afinal? Será esta uma pergunta tão subjetiva, tão opaca? Para bell hooks, quando pulverizamos seu significado, ficamos cada vez mais distantes de entendê-lo. Neste livro, primeiro volume de sua Trilogia do Amor, a autora procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa.

Na contramão do pensamento corrente, que tantas vezes entende o amor como sinal de fraqueza e irracionalidade, bell hooks defende que o amor é mais do que um sentimento — é uma ação capaz de transformar o niilismo, a ganância e a obsessão pelo poder que dominam nossa cultura.

Autor: Bell Hooks

Editora: Elefante

Preço: R$ 50

Casa de Alvenaria – Volume 1: Osasco Casa de Alvenaria – Volume 1: Osasco









Casa de Alvenaria – Volume 1: Osasco

O primeiro lançamento dos diários de Carolina Maria de Jesus registra os meses em que a escritora morou em Osasco (SP), em 1960. Edição ampliada e integral, com conteúdo inédito e introdução de Conceição Evaristo e Vera Eunice de Jesus. Com edição integral, ampliada com conteúdo inédito e refeita a partir dos manuscritos originais da autora, este primeiro volume de Casa de alvenaria abarca os meses em que Carolina Maria de Jesus morou em Osasco (SP), em 1960, após deixar a favela do Canindé.

Autor: Carolina Maria de Jesus

Editora: Companhia das Letras

Preço: R$ 39,90

Leia Também

Leia Também

elefante Laços de Sangue





Kindred: Laços de Sangue

Em seu vigésimo sexto aniversário, Dana e seu marido estão de mudança para um novo apartamento. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos, nauseada. Então, o mundo se despedaça. Dana repentinamente se encontra à beira de uma floresta, próxima a um rio. Uma criança está se afogando e ela corre para salvá-la. Mas, assim que arrasta o menino para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga espingarda.

Em um piscar de olhos, ela está de volta a seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida… até acontecer de novo. “Impossível terminar de ler Kindred sem se sentir mudado. É uma obra de arte dilaceradora, com muito a dizer sobre o amor, o ódio, a escravidão e os dilemas raciais, ontem e hoje” – Los Angeles Herald-Examiner.

Autor: Octavia E. Butler

Editora: Morro Branco

Preço: R$ 54,90

Boitempo Diário de Uma Prisão





Minha Carne: Diário de Uma Prisão

No dia 24 de junho de 2019, Preta Ferreira e seus familiares foram surpreendidos pela manhã por dois homens, uma mulher e um mandado de busca e apreensão.

Em “Minha carne: diário de uma prisão”, estão relatados os longos dias de cárcere, os processos pelos quais passou, as etapas do sistema prisional, os trâmites jurídicos, as emoções que viveu e o que ouviu de outras mulheres com quem compartilhou esse tempo. Com oscilações de humor – como medo, raiva e também inspiração –, Preta escreve e mescla sua rotina e seus pensamentos com poemas e músicas.

Autor: Juliana Borges, Preta Ferreira

Editora: Boitempo

Preço: R$ 49

elefante Enciclopédia Negra: Biografias Afro-Brasileiras





Enciclopédia Negra: Biografias Afro-Brasileiras

De Abdias do Nascimento a Zeferina e Zumbi dos Palmares, 416 verbetes biográficos que encenam um reencontro do Brasil com a memória silenciada de milhões de pessoas negras. Nesta Enciclopédia negra, Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarcz passam em revista a história do Brasil, da colonização aos dias atuais, a fim de restabelecer o protagonismo negro.

São profissionais liberais; mães que lutaram pela alforria da família; ativistas e revolucionários; curandeiros e médicos; líderes religiosos que reinventaram outras Áfricas no Brasil, pessoas cujas feições foram apagadas pela história. Por isso, 36 artistas negros, negras e negres criaram retratos inspirados pelos verbetes desta enciclopédia, aqui reunidos em um belíssimo caderno de imagens.

Autor: Flávio dos Santos Gomes, Lilia Moritz Schwarcz, Jaime Lauriano

Editora: Companhia das Letras

Preço: R$ 89,90