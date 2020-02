Livro estimula a inserção de produtos da sociobiodiversidade e da agricultura familiar na alimentação escolar do Norte

Com mais de 40 receitas que destacam a culinária da Amazônia e utilizam produtos da sociobiodiviersidade e da agroecologia regional em seu preparo, o livro “Amazônia à Mesa” foi pré-lançado na manhã desta segunda-feira (3), em Brasília, com a entrega do primeiro exemplar para a ministra Tereza Cristina. A publicação visa estimular uma alimentação saudável e nutritiva em escolas públicas do Norte do país, levando os produtos da agricultura familiar para a refeição escolar.

A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável (MVCS), fruto de parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), e a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ na sigla em alemão). A obra conta com o apoio institucional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Participaram do ato de pré-lançamento o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke, o primeiro secretário da Embaixada da República Federal da Alemanha, Simon Triebel, a assessora do Departamento Agrícola da Embaixada, Maria Dobischok, o conselheiro para Alimentação e Agricultura da Embaixada, Ansgar Aschfalk, o coordenador do projeto MVCS na GIZ, Frank Krämer, o diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados da SAF, Márcio Madalena, e o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da SAF, Pedro Arraes.

Na ocasião, a ministra Tereza Cristina reforçou a importância dos projetos de cooperação entre os dois países e do monitoramento frequente das ações com a apresentação de indicadores. “As parcerias são boas principalmente quando têm resultados. O Ministério da Agricultura está à disposição e queremos ver o resultado lá na ponta, atingindo as famílias, proporcionando bem-estar. Vamos dar sequência a essa parceria porque eu acho que cada vez pode ser mais frutífera”, destacou.

As receitas foram desenvolvidas a partir de oficinas realizadas pela nutricionista e pesquisadora Neide Rigo com merendeiras e nutricionistas de escolas rurais dos municípios de Laranjal do Jari (AP) e Lábrea (AM). Durante as visitas, a profissional verificou os equipamentos utilizados nas cozinhas escolares e estudou os ingredientes e gostos locais para chegar em preparos viáveis e pratos saborosos. Entre os produtos que ganharam destaque nas receitas estão o açaí, cará, cariru, tucumã, urucum, derivados da mandioca, castanhas, cupuaçu, pirarucu de manejo, jaca e banana da terra.

De acordo com o coordenador do projeto na GIZ, as receitas mostram como os produtos da sociobiodiversidade podem ser valorizados e inseridos na alimentação escolar. “Por ser nutricionista, Neide Rigo agregou todas as informações necessárias sobre os valores nutricionais desses produtos, para que essa seja uma ferramenta realmente útil para as merendeiras usarem no dia a dia e, cada vez mais, incluindo ingredientes que tenham ligação com os hábitos alimentares locais”, ressaltou Frank Krämer.

Além de incentivar a presença da produção familiar, de produtos da sociobiodiversidade e das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) na alimentação escolar, a iniciativa busca valorizar o uso sustentável da floresta amazônica, promover a conservação da biodiversidade e dar visibilidade para a culinária regional. Objetivos que andam lado a lado com a valorização dos pequenos produtores.

“Ao estimular uma melhor alimentação para os alunos das escolas públicas a partir do uso sustentável de produtos da sociobiodiversidade e da agricultura familiar da Amazônia, também estamos favorecendo a inclusão social e produtiva de centenas de pequenos produtores, ribeirinhos, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar”, observou Fernando Schwanke.

De acordo com o secretário, o livro chega para somar com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ação do governo federal que garante alimentação a milhões de estudantes da rede pública de ensino. Isso acontece por meio do FNDE, que repassa os recursos financeiros para estados e municípios. No âmbito do PNAE, a Lei nº 11.947 determina que 30% do valor repassado deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.

“Esse livro é um bom exemplo de como a alimentação escolar pode ficar mais saudável, mas também mais sustentável, e, ao mesmo tempo, pode aumentar a renda das famílias rurais”, afirmou o primeiro secretário da Embaixada da Alemanha, Simon Triebel, que também.

A obra também traz informações relevantes sobre organização da cozinha e higiene, nutrição e alimentação saudável, e dicas sobre a utilização do açúcar, sal e gordura.

Lançamento

Aberto ao público, o lançamento do livro “Amazônia à Mesa” acontece no dia 14 de fevereiro, a partir das 9h, no Café Du Musa, no centro de Manaus. Como parte da programação, será realizada uma Cozinha Show para que o público presente possa acompanhar, ao vivo, a nutricionista Neide Rigo preparando receitas selecionadas do próprio livro. Quem estiver no local também poderá degustar os pratos.

O evento promete reunir nutricionistas, merendeiras, gestores públicos, autoridades e apaixonados pela culinária amazônica, que terão a oportunidade de obter um exemplar autografado pela autora. O principal público do livro, que são nutricionistas e merendeiras da região Norte do país, receberá exemplares por meio do sistema de distribuição do FNDE.

O livro “Amazônia à Mesa” já está disponível online e pode ser baixado gratuitamente no endereço: http://bit.ly/30my660

Informações à imprensa

