Livro com crônicas de internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica será lançado nesta quarta-feira (11)

Organizado pela escritora Kátia Fialho e pela jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo, o livro “Um lugar de (e que) fala” será lançado nesta quarta-feira (11), às 19h, na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória. A obra é fruto de oficinas de leitura e escrita de crônicas ministradas em março de 2023 para 20 internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica, em Bubu.

Na publicação, realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), as mulheres falam de diversos lugares, como a pobreza, o abandono, a violência doméstica e, principalmente, do seu lugar de seres humanos que não podem ser invisibilizados pela sociedade.

O evento de lançamento contará ainda com a presença da professora Vera Eunice de Jesus, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. Esta é autora de “Quarto de despejo: diário de uma favelada”, obra que foi lida coletivamente junto com a internas durante as oficinas de crônicas que resultaram na produção de “Um lugar de (e que) fala”.

Tomando por base a experiência vivida pelas internas, ao longo da realização das oficinas, os textos foram escritos por elas durante as atividades realizadas no próprio centro prisional, sob orientação de Kátia Fialho e Elaine Dal Gobbo – que também assinam crônicas presentes no livro.

“O público vai se deparar com textos sensíveis, que expõem dores como as da violência doméstica, do abandono, mas também muito amor, como pela família, e ainda muitos sonhos, inclusive, o de iniciar uma nova trajetória de vida”, afirma Kátia Fialho. Ela ressalta que o projeto busca chamar atenção para a realidade das mulheres privadas de liberdade, tidas como invisíveis para a sociedade, a fim de garantir a elas o direito de acesso à cultura.

Realizadas por meio do projeto “Elas por Elas: um lugar de – e que fala”, as oficinas de produção de crônicas foram precedidas por práticas de leitura, a partir do livro de Carolina Maria de Jesus. Mais que formar escritoras, a iniciativa teve como objetivo formar leitoras, ampliando o acesso das internas à literatura brasileira – em especial aquela produzida por uma autora negra e periférica, que representa a realidade semelhante àquela vivida pela maioria das mulheres em privação de liberdade.

“As oficinas, a partir da possibilidade de fazer com que as detentas se expressem, foram fundamentais para desmistificar o local onde elas estão, que também é um lugar de fala”, acrescenta Kátia Fialho. Naquela ocasião, após as atividades de leitura em torno de “Quarto de despejo: diário de uma favelada”, compartilhando impressões, interpretações e assimilações, as participantes foram estimuladas a fazer uma relação entre a obra lida e as realidades por elas vividas.

Serviço:

Lançamento do livro “Um lugar de (e que) fala”

Quando: 11/10 (quarta-feira)

Horário: às 19h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro de Vitória

Aberto ao público

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]