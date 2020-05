Livraria Saraiva encerra atividades em sete lojas no Brasil

Marcos Corrêa/PR – 14.5.20 O material jornalístico produzido pelo Estadão é protegido por lei. As regras têm como objetivo proteger o investimento feito pelo Estadão na qualidade constante de seu jornalismo. Para compartilhar este conteúdo, utilize o link: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,homem-nu-aparece-em-videoconferencia-de-bolsonaro-com-empresarios,70003303035





Imagine a seguinte cena: você está participando de uma teleconferência sobre o futuro da economia do país, quando um dos participantes aparece completamente nu no vídeo. Isso aconteceu nesta quinta-feira (14) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Durante uma reunião virtual com empresários, um dos participantes estava tomando banho diante da câmera. Assim que percebeu, Bolsonaro pediu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompesse a conversa.

“Dá uma parada aí, Paulo. Ô, Paulo, tem um colega do último quadrinho ali que tá…”, disse o presidente, que estava em uma sala no Palácio do Planalto, ao lado de Guedes, acompanhando, virtualmente, relatos de empresários.

“Tem um cara tomando banho aí. Tem um peladão aí. Fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza”, alertou Guedes. Depois, acrescentou: “O cara foi ficando com calor e foi tomar um banho frio”.

O constrangimento da situação fez com que o mediador do encontro e presidente da Fiesp, Paulo Skaf, pedisse desculpas pelo ocorrido. Ao que tudo parece, porém, é que Bolsoraro se divertiu . “Isso é um quadro bastante sinuoso. Mas nós vimos, infelizmente”, disse, rindo.