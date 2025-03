Lívian Aragão relembra infância no Ceará e recria foto após 15 anos: ‘Segunda casa’

Lívian Aragão, de 26 anos, se reconectou com seu passado, nesta quinta-feira (20), e encantou os seguidores do Instagram. A filha de Renato Aragão, de 90 anos, encontrou amigos de infância e recriou uma foto de mais de 15 anos atrás, que fez no Beach Park, parque aquático no Ceará.

A atriz costumava ir ao parque com frequência, já que o humorista tinha um apartamento na região e viajava com a família para ficar perto de seus parentes que moram em Fortaleza, por conta disso, a filha de Didi, aproveitava o local. A atriz ainda contou que, quando ela precisou ir para Los Angeles estudar, o pai vendeu o apartamento, mas, todo ano ela ia em Fortaleza, que segundo ela, é sua segunda casa. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)