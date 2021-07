Lívia Andrade prova comida com ouro em Las Vegas: “Chocada”

Reprodução Lívia Andrade prova comida com ouro





A apresentadora e influencer Lívia Andrade está curtindo uma espécie de férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, e ostentou uma noite de experiências com direito a provar comida com ouro na madrugada deste sábado (31).

Em uma festa, Lívia mostrou o cardápio do local. “Olha que lindo. Eu acho que não quero ir embora de Las Vegas, não. Pirulito rodando, uns negócios com folha de ouro”, disse Lívia.





A influenciadora mostrou um algodão doce com folhas de ouro. “Chocada com o pirulito de algodão doce, passada”, completou. Lívia ainda postou uma série de fotos no feed do Instagram exaltando a viagem. “Registrando tudo na memória, levando todas as lembranças de Vegas na bagagem”, escreveu.