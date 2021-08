Lívia Andrade fala sobre falecimento do filho de Walkyria Santos e juízes da web

Reprodução/Instagram Lívia Andrade





Lívia Andrade também recorreu às redes sociais para lamentar os comentários perniciosos cada vez mais comuns entre os usuários e se solidarizar com a cantora Walkyria Santos, ex-vocalista da banda Magníficos. Lucas Santos, filho do meio da artista, tirou a própria vida aos dezesseis anos após ser alvo de haters por um vídeo compartilhado no TikTok.

“O tribunal da internet julga e condena à pena de morte! Usam palavras que nem sabem os verdadeiros significados. Pessoas cheias de ódio empurrando doses de veneno goela abaixo de quem não pediu. Covardes, lobos em pele de cordeiro”, começou dizendo a ex-apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT.





Você viu?

Depois, com a interação dos usuários, deu prosseguimento ao desabafo e usou a analogia para se referir à inversão de valores: “É a banana comendo o macaco!”, mencionando, em seguida, que tem gente traumatizada e doente “tentando curar o trauma dos outros, todo mundo com conselhos e fórmulas perfeitas, olha… difícil!”.

O tribunal da Internet julga e condena as pessoas a pena de morte! Usam palavras que nem sabem os verdadeiros significados. Pessoas cheias de ódio empurrando doses de veneno goela a baixo de quem não pediu. Covardes, lobos em pele de cordeiro. https://t.co/SBKYQzYrlw — Lívia Andrade (@liviaandradezn) August 4, 2021