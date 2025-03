Lívia Andrade exibe cliques ao lado do namorado, durante viagem: ‘Caribe’

Lívia Andrade apareceu cheia de estilo nesta quinta-feira (27), durante a viagem que está fazendo pelas Ilhas Turks e Caicos, no Caribe. A apresentadora, que faz parte do time do programa Domingão com Huck, posou em meio à paisagem paradisíaca com um conjuntinho marrom e ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo, que é superconhecido no meio sertanejo.