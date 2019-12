Lívia Andrade desbanca Faustão e Fátima Bernardes em premiação

O programa “Fofocalizando” tem dado bons frutos para Lívia Andrade que está efetivamente no comando da atração vespertina do SBT. A loira levou o troféu de melhor apresentadora no Prêmio F5, do jornal Folha de São Paulo, e desbancou Fátima Bernardes e Faustão, da Globo.

arrow-options Reprodução/Instagram/@liviaandradereal Lívia Andrade

Com 33% dos votos, o “Fofocalizando”, de Lívia Andrade , levou o prêmio de melhor programa deixando para trás a consagrada “A Hora do Faro”, da Record, o “Mais Você, da Globo e o “Mulheres”, da Gazeta .

Mas não foi só programa em si. Lívia Andrade caiu na graça do público e garantiu 50% dos votos como a melhor apresentadora de televisão. Seguida por Fátima Bernardes , que conseguiu 28%, Faustão com 12% e Regina Volpato com 6%.

Durante as tardes, o público logo quer saber o que anda rolando pelo mundo dos famosos e o “Fofocalizando” já virou referência no assunto. Mas, o programa também é pauta para os concorrentes já que Mara Maravilha chegou a ficar 10 meses fora da atração por supostos desentendimentos com os colegas.

Até mesmo o jornalista Leo Dias teve uma saída conturbada da emissora por conta de desafetos que teve no programa e agora fará parte da equipe do “TV Fama”, da Rede TV! .