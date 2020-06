Lives de Safadão, Luan e Ivete prometem um arraiá virtual no fim de semana

Mais um final de semana de isolamento social e, com ele, mais lives que prometem divertir o seu finde. Alguma das lives serão no formato de Arraiá, prometendo fazer você curtir no ritmo do tão famoso São João, que esse ano foi cancelado por conta do Coronavírus.

Divulgação/Instagram/Reprodução Wesley Safadão, Luan Santana e Belo









Confira abaixo a lista completa da programação de lives que vai rolar neste final de semana (20 a 21)

20 de Junho – Sábado

Live Arraiá do Belo , às 15h – Youtube

João Rock e Você ( Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais) , às 16h – Youtube

Rionegro & Solimões , às 17h – YouTube

Dennis DJ , às 17h – YouTube

Israel Novaes , às 17h – Youtube

Chimarruts , às 18h – Y outube

Live Arraiá do Wesley Safadão e Luan Santana, com participação de Raí Saia Rodada e Dorgival Dantas , às 20h – Youtube

Furacão 2000 , às 20h – Youtube

Ivete Sangalo , às 22h – Youtube





21 de Junho – Domingo