Liverpool vence Chelsea por 5 a 3 no jogo da entrega da taça do Inglês

Em um jogo muito movimentado, o Liverpool goleou o Chelsea por 5 a 3 nesta quarta-feira (22) e finalmente recebeu a taça do Campeonato Inglês, competição que havia conquistado há seis rodadas.

Mesmo sem a presença do público no estádio de Anfield, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os Reds comemoraram demais a conquista da competição, que não levavam desde a temporada 1989/1990. O detalhe é que esta é a primeira conquista do Liverpool desde a criação da Premier League (liga que comanda o Campeonato Inglês).

Gol do brasileiro Firmino

Motivado pela histórica campanha no Inglês, a equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp chegou a abrir 3 a 0 na etapa inicial com gols de Keita, Alexander-Arnold e Wijnaldum. Mas o francês Giroud descontou um pouco antes do intervalo.

Logo aos 10 minutos da etapa final o brasileiro Firmino deixou o dele, levando os Reds aos 4 a 1. O Chelsea chegou a ensaiar uma reação ao conseguir o 4 a 3 graças a gols de Abraham e Pulisic. Porém, Oxlade-Chamberlain marcou no finzinho e garantiu a vitória final de 5 a 3.